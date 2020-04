Coronavirus en Argentina: denunciaron a ex funcionarios porteño por las compra de test y barbijos vencidos

La justicia porteña dispuso varias medidas, entre ellas indagatorias en una causa en la se investiga la compra de insumos médicos sobreprecios y vencidos, en medio de la pandemia de coronavirus. En tanto ya se recibió una presentación judicial por la contratación de una empresa internacional sin trayectoria y sin capital, HN Singapore para la adquisición de tests rápidos de Covid-19 que quedó unificada con el expediente de los barbijos.

Fuentes judiciales confirmaron que la fiscalía porteña 15, tiene como uno de los imputados al ex funcionario del gobierno porteño Nicolás Montovio por la compra de los barbijos con sobreprecios y además vencidos. Ahora se recibió una ampliación de denuncia por la compra de 300 mil test rápidos de Covid 19 a la empresa Singapore LTD por la suma de USD 1.770.000,00.-

En la causa, que actualmente está a cargo del fiscal Maximiliano Vence, ahora se investiga la compra de los barbijos y de los tests, todo unificado en un expediente, según dijeron las fuentes.

La denuncia sobre los test fue realizada por el ex legislador José Cruz Campagnoli para que se investigue la posible comisión de nuevos delitos por parte de Nicolás Montovio. Así como también a todos los funcionarios (o ex funcionarios) públicos “que pudieran haber realizado conductas indebidas en perjuicio de la administración pública”.

Según la denuncia, el 31 de marzo pasado la Subsecretaria de Administración del Sistema de Salud a cargo en ese momento del Licenciado Nicolás Montovio firmó la Resolución 2020-88-GCABA-SSASS en el marco de Ley Nº 2095 (texto consolidado por Ley Nº 6017), el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 260PEN/2020 (DECNU-2020-260-APNPTE), el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 1-GCABA/2020, los Decretos N° 168/19 y 207/19, el Expediente Electrónico N° EX-2020-11142560-GCABADGADCYP donde se anuncia mediante la contratación directa la compra de 300.000 (trescientos mil) test rápidos de COVID-19 a la empresa internacional HN SINGAPORE PTE LTD por la suma total de un millón setecientos setenta mil dólares con 00/100 (USD 1.770.000,00.-) y justiciando la adquisición de los mismos a esta empresa debido a que en el marco de la pandemia mundial “.

Según se desprende de la denuncia, ”distintas dependencias del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se pusieron en contacto de manera informal - a través de diversos medios de comunicación, como ser telefónico, correo electrónico, mensajería instantánea, entre otros- con diversos fabricantes y distribuidores de estos bienes, tanto a nivel internacional como nacional, solicitando a estos que presenten sus propuestas de insumos y bienes fundamentales para la prevención y tratamiento del virus mencionado” y que esta empresa fue la única que manifestó que se encontraba en condiciones de cumplir con dicho pedido”.

“En ese sentido y pese a la particularidad de que no existiera registro de las comunicaciones informales” realizadas por distintas dependencias del gobierno de la Ciudad, por lo que no podemos comprobar si fueron ciertas o no, uno tiende a creer que la empresa HN SINGAPORE PTE LTD es una firma reconocida en el rubro, un laboratorio importante o una empresa con trayectoria internacional y por eso el Lic. Montovio decida acudir a dicha firma”

“Lamentablemente la última afirmación representa únicamente una expresión de deseo y de ingenuidad por parte de un ciudadano común que supone que todos van a obrar de buena fe, más aun en este contexto internacional donde todos deberíamos estar haciendo lo que está a nuestro alcance para derrotar a este virus. La realidad es que simplemente con “googlear” dicha firma nos encontramos con una empresa fundada en el año 2016 con un único domicilio en un departamento residencial de la ciudad de Singapur (610 HOUGANG AVENUE 8 #17-494) y cuya actividad principal es el comercio de bienes sin un producto dominante”, explicó el denunciante sobre la empresa.

Luego detalla una información de la historia comercial de esta empresa que demostraría, según el denunciante , “una serie de cuestiones que poco tienen que ver con una reconocía empresa de venta de kits para detectar el coronavirus. Su estructura de capital consta de U$S 0,70 (setenta céntimos de dólar estadounidense, lo que equivale a un dólar singapurense) aportado por su único accionista y director Nicolás Eng Teng Cheng nacido en Singapur hace veinticuatro años y cuya cédula de identidad es S9146081E, pero del que poco más se sabe, pero lo que se puede asegurar es que de ninguna manera se trata de una empresa líder en materia de insumos de salud”.

“No se explica cómo esta empresa proveyó al GCABA de los test rápidos de Covid 19 que eran imposibles de adquirir a nivel mundial, según los fundamentos de dicha resolución, máxime cuando nueve días después la misma Subsecretaria de Acceso a la Salud del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a través de la resolución 132/SSASS/20 se ordenó comprar 500.000 (quinientos mil) test masivos denominados Test rápidos COVID-19 Marca Panbio de ABBOTT a la empresa ALERE SA con domicilio en el país y trayectoria en la producción y comercialización de productos bioquímicos”, continúa la presentación.

De acuerdo a la denuncia, “la relación del gobierno de la Ciudad es bastante particular y por demás compleja. Uno de los principales proveedores del GCABA el señor Nicolás Caputo es el actual cónsul de Singapur en la Argentina y había sido designado por el ex Presidente Mauricio Macri como cónsul honorario de la República Argentina en dicho país del sudeste asiático.

Caputo, además de ser uno de los principales proveedores del GCABA en lo que refiere a obra pública, emprendimientos inmobiliarios y el mantenimiento Integral de Espacios Verdes de la Ciudad de Buenos Aires, el contrato de Servicio de Mantenimiento Integral del microcentro de la Ciudad y el mantenimiento del corredor Metrobus Juan B. Justo a través de la empresa Mirgor SA era uno de los principales impulsores de la empresa PSA International con asiento en Singapur para quedarse con la concesión del puerto de la Ciudad de Buenos Aires, así como también era impulsor del desarrollo inmobiliario “Quartier Puerto Retiro” que se iba a ver beneficiado por la construcción de la terminal única.

“Es decir que en su doble rol de cónsul en Singapur de Argentina y cónsul argentino en Singapur se encontraba promoviendo la participación de una empresa de la cual iba a obtener un beneficio personal. La licitación del principal puerto de nuestro país fue dada de baja por el Ministro de Transporte Mario Meoni a través de la resolución 65/2020”.

El denunciante pidió que se solicite al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que informe todas las averiguaciones informales realizadas por las distintas dependencias bajo su jurisdicción con el objetivo de obtener estos insumos y sus respectivas respuestas. · También que se intime a la Subsecretaria de Administración del Sistema de Salud a que informe como se contactaron con la empresa HN SINAPORE PTE. LTD y como tomaron conocimiento de la existencia de la misma.