Kicillof: "Quien decide quien va a la cárcel y quien tiene prisión domiciliaria es el Poder Judicial"

En esa línea el mandatario provincial, quien junto a los ministros Sergio Berni (Seguridad) y Julio Alak (Justicia) anunció en conferencia de prensa un plan de infraestructura de ampliación de la capacidad penitenciaria con la incorporación de 1.350 nuevas plazas en los próximos meses, advirtió que “hay una campaña con el objetivo de dañar al Gobierno y tratar de generar miedo”.

Kicillof insistió en que su gobierno "no sólo no promueve, sino que no está de acuerdo" con las prisiones domiciliarias a detenidos por delitos graves y afirmó que espera que "estas situaciones se reviertan".

"Eso tiene que ocurrir por decisión del Poder Judicial. Tengo fe que la Suprema Corte de Justicia con buen criterio ponga orden y claridad en estas situaciones. Yo no lo puedo hacer", sentenció el mandatario provincial para zanjar la polémica abierta días atrás a partir de un fallo de la Cámara de Casación bonaerense.

Kicillof apuntó además contra el procurador de la provincia de Buenos Aires, Julio Conte Grand, designado durante la gestión de María Eugenia Vidal. "En la resolución 158 del 18 de marzo, que la leí detenidamente, instruye a los defensores públicos impulsar prisiones domiciliarias a las poblaciones de riesgo. Se basa en instrumentos internacionales que en el marco del coronavirus habían promovido las domiciliarias. Y el procurador lo hace. Omite señalar que las prisiones domiciliarias no pueden darse a quienes hayan cometido los delitos graves, ofensas sexuales, violaciones, robos a mano armada, con violencia. No lo dice Conte Grand", advirtió el gobernador.

Y concluyó: "Es aborrecible y no estamos de acuerdo en la liberación de presos".

En tanto el legislador Pablo Garate bonaerense (Frente de Todos) oficializó este martes el pedido de juicio político al juez de Bahía Blanca, Claudio Brun, por haber otorgado la prisión domicilairia a delincuentes acusados de delitos graves.

Fue la primera denuncia electrónica que recibe la Secretaría Permanente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados Y Funcionarios bonaerenses. De esta manera, quedó inaugurado el sistema de denuncia online.

“Hoy presentamos de manera electrónica el Jury al Dr. Claudio Brun, porque a pesar de haber retrotraído la liberación de Néstor Ibars, nuestra tarea es defender a todas las víctimas que no se pueden defender y porque en este caso, hay una gran cantidad de liberaciones y de delitos muy graves”, aseguró Garate.