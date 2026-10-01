Axel Kicillof y el embajador de Países Bajos se reunieron para impulsar proyectos estratégicos en la Provincia
La reunión entre Kicillof y Mauritz Verheijden tuvo como finalidad el fortalecimiento de lazos bilaterales y la profundización de proyectos para la Provincia.
El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, mantuvo este jueves un encuentro oficial en su despacho con el embajador de Países Bajos en la Argentina, Mauritz Verheijden. La reunión tuvo como eje central el fortalecimiento de las relaciones bilaterales y la profundización de proyectos estratégicos para la región bonaerense.
Durante la jornada, ambas autoridades repasaron los avances del programa Blue Deal, una iniciativa de cooperación internacional centrada en la gestión sostenible del agua. Además, la agenda de trabajo incluyó la búsqueda de nuevas oportunidades de inversión e intercambio en materia de infraestructura portuaria y tecnología aplicada al sector agrícola, dos áreas clave para el desarrollo productivo provincial.
El diálogo también abarcó estrategias para potenciar el comercio bilateral, el turismo y la articulación en los campos de la ciencia y la educación superior entre la provincia y el país europeo. Del encuentro participaron también miembros del gabinete provincial: el ministro de Gobierno, Carlos Bianco; el subsecretario de Relaciones Internacionales e Interjurisdiccionales, Juan Manuel Padín; y el presidente de la Autoridad del Agua, Damián Costamagna.
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