Axel Kicillof y el embajador de Países Bajos se reunieron para impulsar proyectos estratégicos en la Provincia

El diálogo también abarcó estrategias para potenciar el comercio bilateral, el turismo y la articulación en los campos de la ciencia y la educación superior entre la provincia y el país europeo. Del encuentro participaron también miembros del gabinete provincial: el ministro de Gobierno, Carlos Bianco; el subsecretario de Relaciones Internacionales e Interjurisdiccionales, Juan Manuel Padín; y el presidente de la Autoridad del Agua, Damián Costamagna.