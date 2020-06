Santilli: "Queremos evitar la movilidad entre Ciudad y Provincia para frenar la propagación del virus"

En este marco Santilli felicitó el esfuerzo que están haciendo las empresas de transporte público de colectivos por la inversión que están realizando para brindar seguridad, tanto a los usuarios como a los choferes: "Es un paso importante de la tecnología argentina y de las empresas que quieren luchar para despacito y gradualmente intentar volver a la normalidad cuando pase todo esto", y aclaró que estas nuevas medidas sanitizantes "Depende de cada una de las empresas que están haciendo un gran esfuerzo".

Por otro lado fue consultado por las reuniones con el Ejecutivo nacional y provincia, el funcionario sostuvo que "fue una muy buena reunión del Jefe de Gobierno con el Presidente, ya había habido una reunión el día anterior con el Gobernador Kicillof. Tanto el Presidente, cómo el Gobernador y el Jefe de Gobierno entendemos que tenemos que trabajar en conjunto".

"Estamos acá en Barracas, acá no más cruzando el puente está Avellaneda. Uno no puede pensar que nos separa el Riachuelo, porque a la gente no la separa ni el Riachuelo, ni la General Paz. Tenemos que trabajar en conjunto y eso es lo que estamos haciendo. Teniendo en cuenta varios temas, primero evitar la aglomeración, segundo evitar el transporte público sobretodo interjurisdiccional", manifestó el vicejefe e hizo hincapié en que "vamos pensando que actividades sumar pero con mucha gradualidad y responsabilidad, ya que no tenemos vacunas ni tratamiento".

Cuarentena: cómo es el panorama de la ciudad frente a la flexibilización del aislamiento

En diálogo con C5N, Diego Santilli anticipó que "presentamos una batería de medidas tanto al Jefe de Gabinete, cómo al Presidente y al Gobernador pero tienen que ver sobretodo con comercios barriales", y manifestó que "el Presidente es el que tiene que autorizar pero hemos hecho un buen trabajo".

Con respecto al tipo de actividades que permitirían expresó que "estamos buscando alguna sumatoria de actividades que nos permitan en el tiempo, gradualmente y con mucha responsabilidad ciudadana de cuidado ir generando una avance paulatino".

"Los cambios tienen que ver con los comercios barriales, queremos evitar la movilidad Ciudad – Provincia para evitar la propagación del virus", concluyó el funcionario.

Sobre la cantidad de casos que hay en la Ciudad de Buenos Aires, Satilli pidió cautela: "Estamos en una etapa creciente de la pandemia, obviamente estamos amesetados entre 350 y 400 casos, pero no tenemos vacunas y no tenemos tratamiento".