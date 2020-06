Esta es la mujer que intentó asesinar a la periodista Melisa Zurita

La periodista de Canal 26, Melisa Zurita, fue atacada el sábado por la noche cuando se encontraba sola con su pequeña hija, de 3 años, en su domicilio por la ex pareja de su esposo. Geraldine Martínez ingresó a la casa encapuchada luego de violentar el alambrado del barrio Casco Leloir, ubicado con la localidad bonaerense de Ituzaingó.



La agresora tiene 37 años, fue novia del empresario y actual esposo de la víctima, Gustavo Holstein, quién no se encontraba en el domicilio en el momento del violento hecho.



La periodista logró escapar por una ventana con su pequeña hija luego de evadir a Martínez, que al no poder cumplir con su cometido se robó el celular de Zurita y la camioneta para intentar salir del lugar sin ser detectada por los guardias del barrio.