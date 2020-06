NBA: un jugador con coronavirus rompió la cuarentena para practicar tenis

"Hace varios días obtuve un resultado positivo de coronavirus e inmediatamente me aislé en Chicago, que es donde me quedo. Estoy progresando en mi recuperación y me siento bien. Espero unirme a mis compañeros de equipo en Orlando cuando regresemos al campo de juego para reanudar la temporada de la NBA", expresó el jugador en un comunicado.

Pero en las últimas horas Parker se metió en una gran polémica. Es que el pasado sábado, Jabari fue fotografiado jugando al tenis en el Longfellow Park de Chicago. TMZ Sports publicó dos imágenes donde se lo ve sosteniendo una raqueta y vistiendo un short y remera negra.

Una vez que se difundieron las fotos, los Kings declararon a NBC Sports California estar al tanto de la información. "Estamos recopilando datos adicionales y no tenemos más comentarios en este momento".

Esto genera una gran incógnita de cara al regreso de la actividad, ya que los Kings es uno de los 22 equipos que viajarán a Orlando, Florida, en las próximas dos semanas.