El PRO celebró el aniversario del Matrimonio Igualitario, pero hace 10 años lo votó en contra

Del bloque de 11 diputados con que contaba el PRO en aquel entonces apenas 4 legisladores acompañaron la iniciativa. Fueron Laura Alonso, Paula Bertol, Soledad Martínez, Elsa Satragno más conocida como Pinky. Todas mujeres. Lejos estuvo esta posición de haber sido la que prevaleció al interior del PRO. Rechazaron el matrimonio igualitario 6 diputados macristas y uno eligió ausentarse del debate.

Gladys González, Christian Gribaudo, Silvia Majdalani, Gabriela Michetti, Federico Pinedo y Jorge Triaca votaron en contra del matrimonio igualitario mientras que el hoy senador nacional y ex ministro de Educación Esteban Bulrrich se ausentó del debate por encontrarse con licencia.

Sin embargo más polémicas fueron las declaraciones del propio Macri que recordaron al PRO tras su intento de dotar a Macri de un éxito que no le pertenece.

En una entrevista que brindó Macri en 1997 a Página/12 cuando era presidente de Boca Juniors, el líder del PRO no dudó en asegurar que los homosexuales eran enfermos.

Aquí va la transcripción textual de aquella entrevista:

– Periodista: ¿Aceptaría jugadores gay en el equipo?

– Macri: No se me ha presentado la situación. Es una situación complicada. Es una enfermedad, no es una persona ciento por ciento sana.

– Periodista: ¿Realmente cree que es una enfermedad?

– Macri: Sí, por supuesto, es una desviación.

– Periodista: Pero la OMS no la incluye en su listado.

– Macri: Mi opinión es que es una desviación no deseada.

– Periodista: Creer que es una enfermedad es una idea bastante antigua.

– Macri: ¿Qué quiere que le haga? Yo le tengo que decir lo que pienso. Y, ¿Qué voy a pensar? ¿Que lo que hacen está bárbaro? ¿Usted festejaría que su hijo fuera homosexual? Por favor. El mundo nos ha hecho para que nos juntemos con una mujer. ¿Por qué nos vamos a juntar con un hombre? Está bien que es más cómodo. Se puede ir a jugar al tenis y después se puede ir a…. todo con el mismo tipo. ¡Pero, por favor!

Aunque no pertenecen al PRO entre quienes votaron en contra de la ley hace 10 años figuran muchos de los actuales aliados del macrismo en Juntos por el Cambio como Oscar Aguad, Eduardo Amadeo y Ricardo Buryaile.

Al polémico tuit del PRO también le respondió Alex Freyre, uno de los protagonistas de la lucha por la ampliación de derechos que le recordó al partido que conduce Patricia Bullrich que Macri no defendió el fallo que lo habilitaba a casarse con su pareja por lo que debieron hacerlo finalmente en Tierra del Fuego donde se convirtieron en la primera pareja homosexual de la Argentina y América latina en contraer matrimonio.