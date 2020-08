"La pregunta que hizo es 100% machista": Luli Trujillo de C5N le puso los puntos a un fiscal que la maltrató

Habla Santiago Terán, el fiscal que recomienda armarse contra los "machirulos" Violencia de género: un fiscal habló de justicia por mano propia por parte de las mujeres en C5N

"La nota dura 45 minutos y ellos sacan dos en los cuales yo digo que cuando un sujeto esta dispuesto a matar a un mujer no hay medida de seguridad que alcance para frenarlo y le hipotetizo, la única forma que le queda a la mujer es metiéndole un tiro en la cabeza", dijo Terán a C5N sobre lo que calificó como "una buena solución".

Entonces Trujillo le dijo que "no se trata de un hecho de inseguridad sino social, un problema de repetición de desigualdades que la Justicia debería modificar". Fue entonces que Terán le respondió elevando cada vez más el tono de voz hasta gritarle: "¿Vos estas casada? Imaginate que el tipo que esta con vos es un violento y la única oportunidad que tengas es un arma ¿La usas o no la usas? Tu vida o la de él, elegí ¿Vas al cementerio o matás? Te pido que seas sincera con vos misma. Me presionás de una manera fuera de lugar, se sincera con vos misma, querida. Conmigo no te vas a hacer la torita".

chapita violencia de genero chapa placa banner

Tras esto, la conductora de C5N le indicó que "como representante de la Justicia, lo último que tendría que hacer ante una mujer violentada es preguntarle eso, porque de ese modo decide que la que tiene que pelear por su vida es la mujer victima de violencia de género".

"¿Sabés lo que es la legítima defensa?", lanzó Terán en un nuevo gesto de maltrato y respondió que en la entrevista en la que llamó a la densa propia de las mujeres había hablado "como autoridad judicial".

"Claro que las siguen matando, porque al tipo que está decidido a matar a una mujer no hay manera de pararlo", dijo luego el representante de la Justicia sobre la violencia de género.

Luego le preguntaron si había hecho la capacitación contra la violencia de género de la Ley Micaela y aseguró que lo hizo "dos veces, la ultima vez hace cuatro años", cuando fue sancionada hace dos. Tras esto, Luli Trujillo le dijo: "Ojalá que cuando una mujer vaya a su fiscalía no le haga la misma pregunta porque usted no sabe si yo sufro violencia de género, la pregunta que hizo es 100% machista".

A esto, Terán aseguró: "Sos de esas personas que se victimizan. No me vas a sacar del eje porque estoy convencido de que hay que terminar con la violencia machista, mi madre era víctima de violencia machista". Tras esto, cortó la entrevista con C5N sin admitir réplica.