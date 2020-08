España podría estar en una "segunda ola" de coronavirus

De acuerdo con los datos actualizados por el Ministerio de Sanidad de España este jueves, los casos positivos totales por coronavirus Covid-19 en desde que comenzó de la pandemia son 337.334. La diferencia con la cifra total publicada este miércoles es de 7.550 nuevos casos, por lo que se sumaron por lo menos 4.615 contagios de días previos.

Por otro lado, durante la última semana se hubo 953 internados y 70 víctimas fatales. En comparación con la cifra de muertos por coronavirus Covid-19 en España publicada este miércoles, hubo 26 nuevos fallecidos. Sin embargo, en el último día hubo tres muertes confirmadas, así que el resto procederían de días previos.

Madrid es en las últimas 24 horas la región en la que más casos se detectaron por prueba PCR (842), seguida de País Vasco (545), Aragón (418), Andalucía (217), Cataluña (164) y Galicia (107). Ninguna otra comunidad supera los cien casos, aunque Canarias ha registrado 99.

Pese a que este miércoles el Ministerio de Sanidad de España no incluyó las cifras de coronavirus Covid-19 de Madrid por "problemas técnicos", por su parte la Comunidad sí que afirmó que se habían producido 654 contagios en el último día. Teniendo en cuenta esto, Madrid habría superado a Aragón ya este miércoles.

Respecto a Aragón, aunque ahora es la tercera región con más incidencia después de que durante muchas jornadas había liderado el número de contagios diarios, la cifra no es más baja que la de días anteriores, sino que los casos han aumentado en mayor grado en País Vasco y Madrid.

"Ahora mismo no hay un riesgo inminente de colapso, ni muchísimo menos. El Covid-19 ahora mismo no está en riesgo de colapsar el sistema, absolutamente de ninguna manera", advirtió el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), Fernando Simón. Pero sí reconoció: "Estamos ante un incremento de casos, podría serlo o podría no ser una segunda ola".

"Calificarlo como segunda ola tiene un componente técnico, requiere una transmisión comunitaria incontrolada", argumentó. El pasado 30 de julio, Simón explicaba también que España aún no estaba en una segunda ola de la pandemia. "Si pueden venir segundas olas más adelante, no lo sé, si esto lo es, desde luego, no lo parece. Si lo fuera estaríamos en una situación muy diferente a la que estamos ahora", aseveró.