UEFA Champions League: Leipzig eliminó al Atlético de Madrid de Diego Simeone

Dani Olmo, de cabeza luego de un centro desde la derecha tras gran jugada colectiva abrió el marcador al poner en ventaja al Leipzig a los 5 minutos del complemento. Los dirigidos por el "Cholo" Diego Simeone igualaron con un tanto de penal de João Félix, quien ingresó desde el banco de suplentes y fue el autor de la jugada que desencadenó la falta del defensor Lukas Klostermann que el árbitro cobró con la pena máxima.

A HISTORIC night for Leipzig as they beat Atletico to face PSG in the semis | UCL 19/20 Moments