"A 30 metros del cuerpo había una zapatilla sin barro de mi hijo", afirmó la mamá de Facundo Astudillo Castro

“Mi instinto de madre me dice que es Facundo”, sentenció la mujer que brindó detalles de la investigación para intentar determinar si es o no el joven, y pero reveló: "A 30 metros del cuerpo había una zapatilla sin barro de mi hijo; lo único que hemos reconocido de mi hijo es una zapatilla, pero que fue puesta ahí hace dos o tres días porque está intacta, no tiene absolutamente ni un desgaste, ni tierra encima".

Castro insistió en que “hay muchas certezas” de que sea Facundo, negó la existencia de una mochila y dijo que había una bermuda que no es de su hijo. “Ya quiero la renuncia del señor Sergio Berni y del intendente Carlos Bevilacqua”, exclamó.

“A mi hijo lo desaparecieron por romper la cuarentena, por eso sería justo que el señor Bevilacqua presente la renuncia, al igual que el señor Sergio Berni”, remarcó Cristina.

A su turno, el abogado Luciano Peretto detalló que el martes a la mañana se va a hacer el estudio de rigor que va a tardar 24 años, a cargo de la Antropología Forense de la Nación, y precisó que “a simple vista no hay golpes ni lesiones” y que la marea ha actuado sobre el cuerpo”.

“La zapatilla está intacta y el cuerpo está deteriorado. Lo más importante es la zapatilla que Cristina la reconoce como propia”, explicó Peretto.

Ambos abogados de la familia coincidieron en que “es improbable que una persona haya decidido caminar por esa zona, una zona hostil”, en relación al lugar en el que fue hallado del cuerpo, e insistieron que “ese cuerpo no llega de manera voluntaria a ese lugar; el cuerpo fue plantado o lo trajo la corriente”. Además, anunciaron que recurrirán a organismos internacionales.