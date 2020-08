Neuquén: abren un complejo de viviendas para mujeres trans

Hace 14 años que la hermana Mónica Astorga, de la Orden de las Carmelitas Descalzas, trabaja con la comunidad de mujeres trans de Neuquén. "Lo que a mí más me impactó es que cuando les pregunté qué sueño tenían me dijeron que lo que querían era una cama para morir. Para mí fue muy movilizante", contó la religiosa a la agencia Presentes.

Con esos testimonios Astorga empezó a darle forma a lo que luego se convirtió en un proyecto concreto para el acceso a la vivienda de una de las comunidades más relegadas e invisivilizadas de la sociedad argentina.

"Nunca pudimos vivir dignamente en una casa linda, siempre caemos a los lugares peores, todas vivimos mal en ese sentido, porque siempre se cobra mucho más. Entonces la hermana Mónica dijo: 'vamos a hacer un proyecto'. Tardó diez años el proyecto y gracias a Dios ahora estoy en mi casa, mirando cómo mis perros juegan en el patio", contó a Presentes Érica Díaz, una de las 12 beneficiarias que se mudó a su casa el 10 de agosto pasado.

Como Érica, de 40 años, hay otras 11 mujeres trans de entre 40 y 70 años en situación de vulnerabilidad que accedieron entre la semana pasada y ésta a uno de los 12 monoambientes construidos en un predio que la Municipalidad de Neuquén le cedió en 2017 a las Carmelitas Descalzas.

neuquen viviendas dignas mujeres trans Neuquén: inauguraron el primer complejo de viviendas para mujeres trans del mundo

De hecho, Astorga explicó que el complejo está a nombre del monasterio para "resolver todo el trámite" legal alrededor de la adjudicación de las unidades terminadas. "Si se lo dábamos a alguna organización corría el riesgo de que después se disolviera y con el lugar quedasen una o dos personas", explicó la religiosa.

"El monasterio administra pero no podemos hacer uso de ese lugar para otro fin. A ellas se les hizo un comodato. No pagan alquiler y allí pueden vivir hasta que se mueran, o si se quieren ir y dejar el lugar, lo va a ocupar otra trans", aclaró.

La construcción del complejo estuvo a caro de la Cooperativa de trabajo Los Amigos, que le dejaron un cartel de bienvenida a las nuevas ocupantes, con una inversión de $27,6 millones del gobierno provincial. Astorga acompañó una a una a las beneficiarias a abrir por primera vez la puerta de su casa.

"No podían ni agarrar la llave por el llanto, no podían creer lo que estaba pasando y recuerdo que una me dijo 'el baño es más grande que el cuarto donde vivía'", comentó luego la religiosa.

El complejo está ubicado en el barrio Confluencia y recibió el nombre oficial de "Costa Limay Sustentable" cuando fue inaugurado, el domingo pasado, con la presencia de las flamantes vecinas, de Astorga, del gobernador de Neuquén, Omar Gutiérrez, y del intendente de la ciudad homónima, Mariano Gaido.