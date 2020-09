"Quiero salir de esto": Pilar es enfermera, está internada y cuenta como transita el Covid-19

Sigo internada, estoy en el sanatorio Anchorena de San Martin. La semana pasada arranqué con dolor corporal, cefalea, dolor de espalda y articulaciones, tos, respiración superficial y decaimiento. Me hisoparon el jueves pasado pero ya el viernes estaba internada por recomendación de la infectóloga de mi hospital donde trabajo. Estoy con neumonía bilateral por covid con oxígeno y medicación endovenosa: anticoagulantes, analgésicos y antibióticos.

¿Tu cuadro está evolucionando mejor que cuando te internaste? ¿Estás asustada? ¿Qué edad tenés?

Muy asustada. Tengo 49 años. Este lunes cumplo 50 y lo pasaré encerrada lejos de mi familia.

¿Cuánto hace que no ves a tu familia? ¿Cuáles eran tus contactos estrechos y cómo viviste estos últimos meses con tu exposición en el hospital?

Quiero salir de esto. Tengo 3 hijos, 2 mellizos de 18 años. Luciano esta haciendo el CBC para medicina y Gianfranco Ingeniería Electrónica en la UTN, la menor Alexia de 13 años está en primer año. Los mellis son asmáticos por eso mi gran temor siempre. Vivíamos aislados en la misma casa, yo en mi habitación y mi marido durmiendo en el living. Usaba solo un baño para mí. No compartíamos nada.

¿Cómo te sentías aislada de tu propia familia?

No más contactos, no más abrazos, no más besos... ¿Cómo se hace?: se sufre.

¿Y desde que estás internada pudiste ver a alguien?

Mi marido viene todos los días a la vereda a verme por la ventana. Mi habitación da a la calle y tengo un lindo ventanal. Lloramos ahí.

¿Qué te da fuerzas durante la internación? ¿Hay alguna foto de tu celular que mires recurrentemente para sentirte mejor?

Una foto de mis hijos. Es la que más me moviliza.

Circuló un video tuyo desde la internación donde reclamás al Gobierno de la Ciudad que la inclusión de los licenciados en enfermería a la Ley 6035 de profesionales de la salud que incluye hasta a Licenciados en Ciencias de la Comunicación pero no a Licenciados en enfermería: ¿qué beneficios implicaría esto para tu sector?

Lo vengo reclamando hace mucho Otra remuneración, reconocimiento de área insalubre, riesgosa, penosa, jubilación anticipada y mucho más. Por mes nos roban, porque esa es la palabra alrededor de 30 mil pesos a más. No nos pagan especialidades ni estudios de capacitación y posgrados. Yo tengo años de especialización, soy especialista en residencia básica de Emergentología y Cuidados Críticos y residencia post básica Interdisciplinaria de Cuidados Paliativos. Y no gano un peso por ello, ni nadie, así sea magíster, doctorado o más. Somos Licenciados como cualquier otro, con carrera de grado como el kinesiólogo, psicólogo, etc. Y no estamos incluidos nosotros, ¿por que?: dinero.

Pilar Zapata, una botella al mar de la indolencia de Rodríguez Larreta

¿Por qué estudiaste enfermería? ¿Cuándo empezaste la carrera?

Toda la vida soñé ser enfermera. Mi profesión es de gran vocación, nació conmigo en Lima, Perú. Vivo desde el 93 acá, soy ciudadana argentina a mucha honra.

Pilar quiere curarse, volver a ver a sus hijos y a su marido y anhela pasar a trabajar al Servicio de Cuidados Paliativos del Hospital Marie Curie.