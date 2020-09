VIDEO: Así agredieron a una enfermera en la represión de la Legislatura

Sin embargo, pasado el mediodía, fueron reprimidos por la Policía de la Ciudad que custodiaba la entrada al edificio y varias personas resultaron heridas de gravedad.

represión enfermeros Represión de la Policía de la Cuidad en la Legislatura porteña. Video: Victoria Montenegro

“Vino un equipo de hombres, me patearon, me golpearon la espalda y la policía me golpeó, me abrió la cabeza”, contó una enfermera mientras sostenía gasas y telas contra la parte superior del cráneo para detener el sangrado.

“No vinimos a que nos golpeen, esto es violencia de género, venimos a luchar por la Ley 6035 que nos incluye a todos como profesionales de salud”, expresó en un video que compartió Prensa Obrera.

La diputada de la Ciudad por el Frente de Todos, Victoria Montenegro, también compartió crudas imágenes de la represión a los trabajadores de salud en la Legislatura.