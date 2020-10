El aislamiento se refuerza en el Interior: "En departamentos de 18 provincias habrá menor circulación por 14 días"

"Hoy pareciera ser que el problema no es el AMBA, allí pareciera empezar a controlarse (la pandemia). Lo que sí es evidente es que el problema hoy trascendió el AMBA y se metió en toda la Argentina", explicó Alberto Fernández desde la Quinta de Olivos, donde ofreció datos como que el 35% de los casos de coronavirus se registran entre la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano bonaerense.

"Esto tiene que ver con muchas cosas", aclaró el Presidente. "El AMBA irradió el problema porque seguimos teniendo un país centralizado y muchas provincias vinieron a Buenos Aires a buscar insumos, y también porque el virus empezó a circular libremente", convino.

Fernández rescató la rápida implementación de una cuarentena en marzo de este año, que le dio al país "un inicio muy fuerte" para prepararse para la peor parte de la pandemia. Así, explicó, "se pudo reconstruir un sistema de salud que estaba absolutamente en crisis", aunque luego se refirió a los altos porcentajes de ocupación de camas de Unidad de Terapia Intensiva (UTI) que se registran en el interior del país.

"Frente a todos esos datos yo entiendo que es necesario que hagamos algo distinto a lo que venimos haciendo", expresó.

Aunque la cuarentena más estricta finalizó, el Presidente hizo mención a que el AMBA sigue en aislamiento social, pero reconoció que "como en mayo los contagios eran mínimos en el interior del país autorizamos otro tratamiento y muchas provincias tuvieron la posibilidad de no tener que pedirle a sus ciudadanos los cuidados que el aislamiento exige, y solo trabajaron con el distanciamiento social, pero el resultado logrado es este que acabamos de ver".

"Lo que vamos a hacer es disponer en distintos departamentos de 18 provincias medidas que permitan una disminución intensa y transitoria de la circulación de personas durante los próximos 14 días", anunció el Presidente. La medida será válida hasta el 25 de octubre.

Así, se restringirá la circulación en algunas ciudades y departamentos de 18 provincias, mientras que no habrá esas medidas en Corrientes, Misiones, La Pampa, Entre Ríos, Formosa y Catamarca.

"Tenemos que restringir la circulación, los que no tengan que circular, que no circulen", señaló tras aclarar que "no es detener el aparato productivo" sino evitar las reuniones sociales que no son esenciales.

Además el Presidente resaltó la importancia de mantener la higiene de las manos y el distanciamiento social de dos metros, además del uso del tapabocas.