Causa Cuadernos: Julio César Silva se desdijo y negó haber visto a Daniel Muñoz con bolsos

Al prestar testimonio ante el Tribunal Oral, Silva respondió que “si” a una pregunta sobre si se sintió amenazado. “Me sentí mal”. Recordó que le dijeron que debía declarar “todo” , que “pensara en mis hijas”.

El allanamiento al departamento de Cristina Kirchner

El testigo relató detalles del allanamiento que en su momento ordenó el juez Claudio Bonadio sobre el departamento de Cristina Kirchner.

Contó un episodio clave que sucedió aquel día. Una conversación que escuchó entre el comisario que estaba a cargo del procedimiento y el juez Claudio Bonadio.

“Señor Bonadio, el allanamiento se da por terminado, no hay nada (le dijo el comisario) y escuché los gritos del otro lado del teléfono, Bonadio le dijo: No. Hasta que no encuentren algo se quedan hasta mañana”

“Yo lo escuché perfectamente. Señor Bonadio, son las seis y treinta, se termina el allanamiento y escuché clarito lo que respondió el juez”.

La declaración del encargado sobre ese episodio desató una discusión entre el juez del tribunal Fernando Canero y algunos abogados como el abogado Maximiliano Rusconi.

El juez intentaba ahondar cómo el testigo había escuchado a Bonadío. Pero Silva fue claro al explicar que el entonces magistrado “estaba a los gritos”.

De los bolsos a un bolsito y portafolio

Ante el Tribunal Oral 7, Silva dijo hoy que el secretario de los Kirchner, Daniel Muñoz siempre estaba con un portafolio y en alguna ocasión un bolsito de mano.

Cuando declaró en la instrucción de la causa que estaba a cargo del juez Bonadio y el fiscal Carlos Stornelli, Silva dijo que vio a Muñoz entrar y salir con bolsos.

Hoy ante el Tribunal se desdijo. “Cometí un delito y lo acepto, no estaba de acuerdo, firmé algo que no ocurrió”

Causa Cuadernos: testigo clave admitió su profundo antiperonismo "pero no desde ahora, desde siempre"

“Todo lo que tenga olor a peronismo me cae como la patada de un burro, pero no desde ahora, desde joven”, admitió este martes ante el Tribunal el testigo Jorge Bacigalupo, el expolicía que le entregó la caja con los cuadernos de Oscar Centeno al periodista Diego Cabot. Y reveló: “Se me presentó una oportunidad en la vida accionar contra esa gente”. Bacigalupo declaró bajo juramento en el juicio “Cuadernos” que lleva adelante el Tribunal Oral Federal 7 y en el que son juzgados la ex presidenta Cristina Kirchner, ex funcionarios y empresarios.

Durante la audiencia, varias defensas remarcaron contradicciones y respuestas evasivas de Bacigalupo en cuanto a la entrega de las cajas y sobre el día en que el fiscal Carlos Stornelli estuvo en su domicilio para llevarlo a declarar a los tribunales de Comodoro Py.

Nuevamente el testigo ratificó que Stornelli fue a su casa, junto al periodista Diego Cabot. Pero dudó o no recordó cuánto tiempo exacto se reunieron. Pero sí recordó en cambio que "Stornelli es amante de Carlos Gardel igual que yo". Las defensas, entre ellas la de Roberto Baratta, también apuntaron respuestas de Bacigalupo basadas en “deducciones”

Jorge Bacigalupo

Pero uno de los momentos más llamativos de la audiencia fue una frase lanzada por el propio testigo. A la pregunta del abogado Enrique Arce, que representa al empresario Mario Rovella, sobre si el testigo tenía alguna aversión a la expresidenta y a los exfuncionarios que son juzgados, Bacigalupo admitió: “Se la hago corta. Todo lo que tenga olor a peronismo me cae como la patada de un burro, pero no desde ahora, desde joven”. A muchas preguntas, Bacigalupo manifestó no recordar por el paso del tiempo.

Reiteró varias veces que no sabía lo que el chofer Oscar Centeno anotaba, pero que presupone el contenido, por lo que el propio Centeno le había contado. "Se me presentó una vez en la vida la oportunidad para accionar contra esa gente”, sostuvo sin dudarlo.

Que por ello le había sugerido acudir a la justicia, “a ponerse a derecho” con el juez Claudio Bonadío, y como no lo hacía, ahí decidió contactar a los medios. Como su vecino era Cabot, periodista del diario La Nación, se los entregó a él. Relató que él no le contó a nadie mientras guardaba los cuadernos en una habitación de su casa. “Ni mi único hijo sabía que yo guardaba esos cuadernos”.