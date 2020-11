Ruggeri contó qué le dijo Claudia Villafañe sobre el lugar donde murió Maradona

"No sé si está bien que lo diga pero yo lo puedo decir y Claudia sabe que lo digo de corazón", aclaró Ruggeri en su participación de este lunes en "F90", por ESPN.

"Él tomó un camino de aislarse de la gente que realmente iba a estar ahí, que íbamos a poner la cara. De aislarse de una manera terrible", expresó el ex futbolista, amigo y compañero de Maradona en México '86, Italia '90 y Estados Unidos '94.

"Ayer, hablando con Claudia, me decía 'Cabezón, si vos entrabas y veías dónde falleció Diego, te morís'. Me dijo eso, no sé si está bien que lo diga, pero yo lo puedo decir y Claudia sabe que lo digo de corazón. No le quise preguntar más", reveló.

ruggeri claudia

"Pero me dijo eso, ese debe ser el dolor que tenemos todos, pero yo la verdad no voy a echarle la culpa a nadie, lo único que digo es que no sé si podríamos haber hecho más, como estuvimos muy encima del Tata. No sé, del Profe, me acuerdo, pero con éste era algo que no queríamos", titubeó Ruggeri en referencia a la posibilidad de invadir el espacio de Diego Maradona, que ya de por sí vivía rodeado de su entorno.