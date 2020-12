El ruego de una madre que teme por la vida de su hija de 2 años: "Necesitamos recuperar la paz"

Todo comenzó en 2013 cuando Sofía se recibió de Ingeniera Industrial en la U.T.N. con muy buenas calificaciones, por ello fue becada a París durante un año para cursar un Master. Fue allí donde conoció a FP., su ex pareja, tiempo después se embarazó y nació A., que hoy tiene 2 años. Pero al primer mes de vida de su hija comenzaron los maltratos físicos y verbales.

Sofía vivía con miedo, F.P la amenazaba constantemente con que sino hacía lo que él quería un día iba a desaparecer con la niña. "Se embriagaba y se drogaba, empezó a golpearme y agredirme. No trabajaba y yo mantenía los gastos del hogar trabajando en una empresa durante nueve horas al día. Al regresar al hogar lo encontraba desnudo y violento y a mi hija siempre dormida e imposible de despertarla para amamantarla. Un día me confesó que la niña lo molestaba y para lograr hacerla dormir le ponía alcohol en el puré", contó la mujer.

Sofía Troszynski Sofía Troszynski y su hija

Al enterarse de que F.P de daba alcohol a su hija, Sofía lo denunció a la policía y cuando lo citaron la hecho de la casa y cambio la cerradura. Desesperada, compró un pasaje a Buenos Aires, pero el hombre se enteró y consiguió a último momento viajar también a la Argentina.

Estando en el país las amenazas siguieron y Sofía volvió a denunciar a F.P., la policía me dio un botón de pánico y custodia, por lo que el padre de su hija decidió regresar a Francia, pero antes de irse dejó un poder y le inició juicio a Sofía para que le entregue a la beba. Hasta el momento, el magistrado de primera instancia a cargo del Juzgado Nacional en lo Civil N° 4, Alejandro Hagopian, le otorgó la razón al padre en esta causa, caratulada “P.F. c. T.S. sobre Restitución”.

Sofía apeló, pero la Defensora de la Cámara en lo Civil letra H, dice quien la patrocina legalmente, sigue la misma línea que el de primera instancia. No acreditan el grado de peligrosidad para evitar que la nena vuelva a Francia. No resolvió con perspectiva de género, sino que se basó en el dictamen del Defensor de Menores de la Nación.

Cuando la pequeña tenía un año, Sofía comenzó a preocuparse por el estado de salud de su hija. Porque veía que no tenía el desarrollo de otros niños de la misma edad. Era consecuencia de lo que estábamos viviendo. La llevó al Hospital Garrahan y los médicos dijeron que estaba con un subdesarrollo, como si fuera un bebé de siete meses. Ahora está con fonoaudiología, terapia ocupacional, psicomotricidad y psicóloga.

“Este Organismo, en virtud de las consideraciones supra mencionadas, entiende pertinente que deberá garantizarse primordialmente el derecho a la salud de la niña A., hasta tanto estén dadas las condiciones para modificar aquellas medidas y tratamientos de salud que actualmente resultan efectivos. Deberá retomar de forma urgente las terapias indicadas, con la modalidad que resulte adecuada. Deberán, asimismo, valorarse las situaciones de violencia relatadas por la Sra. Sofía Troszynski y la realización de un tratamiento profesional idóneo para el Sr. F.. Se deberá garantizar el derecho de A. a vincularse con su progenitor, conforme criterio y según las indicaciones de los profesionales a cargo de su tratamiento", señala un informe presentado a la justicia por la Dirección Operativa de la Dirección Operativa de Programas Centralizados y Articulación Interinstitucional.

Sin embargo, en el fallo, el Juez Hagopian señala que el pedido de Sofía de no entregar a su hija por un peligro no tiene sustento: “la posible constatación del presupuesto fáctico (‘riesgo grave de que la restitución del menor pudiere exponerlo a un peligro físico o psíquico’) que, de configurarse, impediría la restitución, lo que no se advierte de los informes elaborados y de la señalado precedentemente con relación al no inicio e interrupción de los tratamientos prescriptos a la niña”.

En dicho informe figura un resumen de la declaración del padre de A. Contó que “A la edad de 3 meses A. sufrió un golpe en la cabeza, que motivara su visita a un centro de salud... la relación de Sofía con su madre, abuela paterna de A., no era la mejor… que debió dejar su trabajo para dedicarse al cuidado de A., ya que su madre, Sofía, no lo hacía... En el mes de mayo de 2018, el grupo familiar viajó a la Argentina, por el término de un mes para visitar al padre de Sofía. Que este viaje fue aprovechado para tramitar el DNI y pasaporte argentino de la niña, para que tuviera la doble nacionalidad.... Relata que la familia de Sofía llegaba de sorpresa a Francia y se instalaba en su casa... Durante las fiestas de fin de año (diciembre 2018) la madre y hermano de Sofía se instalaron en su domicilio, debiendo asumir los gastos de su alojamiento… Con el fin de recomponer la relación de pareja, viajan a Buenos Aires del 25 de enero al 25 de febrero, luego de este mes regresarían a Francia.... Al llegar el pasaporte de la niña desapareció, manifiesta que Sofía y su familia son los responsables... Al poco tiempo Sofía se muda al domicilio de su madre, formulando la “falsa” denuncia, en su contra por violencia de Género, por la cual se dictó una prohibición de acercamiento respecto de ella y de su hija... Considera que Argentina es un país inseguro, porque cualquiera puede presentarse a la OVD (Oficina de Violencia Doméstica) y formular una falsa denuncia... En relación a los controles pediátricos de la niña manifiesta que el último informe elaborado por el pediatra es del 4 de marzo del 2019, el cual indica que se encuentra en perfecto estado de salud, su crecimiento es normal y las vacunas están al día…”.

Sofía Troszynski Sofía Troszynski y su hija

En la sentencia que firma el juez Hagopian existe un párrafo del extracto de la declaración del padre de A. donde señala que “con relación al viaje que realizaron las partes a la Argentina el 25 de enero de 2019, sostienen que con el argumento de recomponer la relación, Sofía convenció al actor de viajar, ya que este luego de la separación había desistido de acompañarla”.

En otro párrafo, el magistrado desestima que las denuncias de violencia que relata Sofía sean motivo para evitar que la niña regrese a Francia: “habiéndose tomado en forma urgente e “in audita parte” las medidas necesarias para la protección de la Sra. Troszynski y su hija, no encontrando en la denuncia efectuada por la nombrada, pruebas determinantes que permitan hacer operativa la excepción invocada, y teniendo en cuenta la apreciación rigurosa y prudente que debe efectuarse del material probatorio destinado a acreditar la misma, no corresponde admitir el argumento materno en el punto”.

Tras haber revelado el calvario que vivió en Francia, a Sofía le impusieron un bozal legal y debe esperar que los jueces de la Cámara (José Benito Farje, Liliana Abreut de Begher y Claudio Kiper) vuelven a fallar. Pero sin es en contra, la sentencia estaría en condiciones de ser ejecutada y la niña deberá retornar con su padre.

Corren los días y Sofía se siente cada vez más angustiada y desesperada por a final de este mes seguramente tendrá que regresar a Francia, donde la vida de ella y su hija corre peligro. Pide que la justicia la escuche y no permita F.P. le siga arruinando la vida a su pequeña y las deje vivir en paz.