A 50 años del golpe y contra el negacionismo libertario, miles marchan hoy por más Memoria, Verdad y Justicia

En la misma línea el Centro Iberoamericano de Investigación en Ciencia, Tecnología e Innovación (Ciicti) alertó días atrás por el vaciamiento del Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG) que está llevando adelante el gobierno de Milei en su doble política de ajuste del Estado por un lado y de negacionismo del Terrorismo de Estado por el otro.

El BNDG es la institución que se encarga de la obtención, almacenamiento y análisis de muestras genéticas necesarias para el esclarecimiento de delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura. Creado en 1987 mediante la Ley 23.511, el trabajo del BNDG resultó fundamental para la identificación de menores apropiados durante la última Dictadura. Desde el inicio del trabajo de Abuelas de Plaza de Mayo junto al BNDG, 140 hombres y mujeres recuperaron su verdadera identidad.

Marcha derechos humanos dictadura.jpg

A pesar de la importancia de esta labor, desde el desembarco de Milei en la Casa Rosada la institución sufrió el paso de la motosierra libertaria y vio su presupuesto caer un 57,3% en términos reales.

De acuerdo con el informe del Ciicti, el ajuste en el BNDG fue del 35,1% en 2024 y de otro 30,1% el año pasado. A ello se suma que para este 2026 el presupuesto vigente del BNDG caerá otro 5,8%.

La avanzada de Milei contra las políticas de Derechos Humanos y de Memoria, Verdad y Justicia fue incluso objeto de una fuerte advertencia de la Organización de Naciones Unidas (ONU) que advirtió que, aunque considerada durante décadas un modelo internacional en justicia transicional, Argentina atraviesa un proceso de retroceso en ese campo, producto del brutal ajuste que viene imponiendo el gobierno libertario.

Dictadura.jpg

La ONU reconoció los avances históricos que posicionaron a Argentina como referencia mundial en materia de Derechos Humanos y defensa de la memoria. “Aunque con vaivenes y lagunas, durante décadas el país avanzó enormemente en la lucha contra la impunidad y en garantizar los derechos a la verdad y a la memoria”, sostiene el documento de la ONU.

En este punto destaca la creación de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP), el Juicio a las Juntas, la condena a más de 1.231 represores y genocidas, la implementación del Banco Nacional de Datos Genéticos, la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (CONADI), la restitución de identidad de 140 nietos recuperados por la labor de Abuelas de Plaza de Mayo y el BNDG, y el establecimiento de sitios de memoria en todo el país.

Sin embargo, el informe advierte que todo este largo camino recorrida desde el fin de la larga noche dictatorial ahora está en riesgo. "Lamentablemente, hoy estamos observando un rápido deterioro del liderazgo mundial de Argentina en este ámbito", afirmó la ONU que señaló además que desde el inicio de la gestión Milei envió seis comunicaciones al gobierno argentino para expresar su preocupación por las medidas regresivas y negacionistas que impulsan desde la Casa Rosada. El silencio oficial fue la única respuesta.

abuelas plaza de mayo

El informe de la ONU denuncia la decisión de Milei de quitar al Estado de su rol de promotor de investigaciones penales por crímenes de lesa humanidad, la imposición de obstáculos en el acceso a archivos de la dictadura y el debilitamiento de los mecanismos de reparación y asistencia a las víctimas. También denuncia el desmantelamiento de instituciones dedicadas a la búsqueda de personas desaparecidas y la conservación de archivos históricos.

Por eso frente en este nuevo 24 marzo, en el 50° aniversario del golpe de Estado y en medio de la avanzada negacionista libertaria, miles marcharán una vez más para advertir que la Argentina está unida frente al Nunca Más.