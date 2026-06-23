A los 92 años murió el exjuez Julio E. Cruciani, que dejó la Justicia para dedicarse a la política

Cruciani llegó a juez en 1986, cuando quedó al frente del Juzgado Nº 2 en lo Penal y Económico, y en los noventas su nombre llegó a los medios porque le tocó resolver causas de corrupción del gobierno de Carlos Menem, desde los "sobresueldos" de funcionarios hasta la evasión fiscal de empresarios.

Por ejemplo, Cruciani entendió en causas mediáticas como la Operación Langostino -en la que se secuestraron 600 kilos de cocaína- o la investigación contra el empresario Eduardo Eurnekian, por la venta de Cablevisión, que fue en 1994.

A Cruciani también le tocó lidiar con el exsecretario de Turismo Omar Fassi Lavalle y su esposa, Liz Fassi Lavalle, quienes enfrentaron una investigación por evasión fiscal que culminó en 2004 con una condena a prisión.

Para 2005 Cruciani se declaró "cansado de la Justicia" argentina, según sus propias palabras, y renunció a su cargo de Juez para integrar la agrupación política Propulsar al País.

Ese año quiso ser candidato a diputado o senador por la provincia de Buenos Aires, pero la Justicia Electoral se lo negó porque no tenía dos años de residencia reciente en ese distrito, como marca la ley.

En vez, el exjuez fue candidato a legislador por la Ciudad de Buenos Aires, donde residió gran parte de su vida, y la última vez que se presentó a elecciones fue en 2009 con la lista "Jubilados en Acción".

Cruciani se lanzó a la política definiéndose en una nota con el diario La Nación como "independiente, ni radical ni peronista", y en ese entonces aclaró que "los dos grandes partidos mayoritarios" le ofrecieron ser "cabeza de lista", pero él se negó.

"No acepté porque después de mí se ubicaban Alí Babá y los 40 ladrones", sintetizó frente a la existencia de las listas sábana.