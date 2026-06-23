A los 92 años murió el exjuez Julio E. Cruciani, que dejó la Justicia para dedicarse a la política
Desde el Partido Federal, del cual era referente, lo despidieron como a "un extraordinario ser humano, que nos honró con sus consejos y su compromiso público".
El exjuez Julio E. Cruciani murió esta semana a los 92 años tras una extensa trayectoria tanto en el Poder Judicial como en el ámbito político, donde se destacó primero por sus fallos contra funcionarios del menemismo y luego como referente político.
La noticia de su deceso fue confirmada públicamente por el titular del Partido Federal, Daniel Madeo, con un mensaje en la red social X: "Con profundo dolor, nos toca despedir a un extraordinario ser humano, que nos honró con sus consejos y su compromiso público".
"Sus muchas virtudes, dejan dentro de nuestra Agrupación Política una huella imborrable. ¡Gracias!", cierra el mensaje de Madeo.
Julio E. Cruciani nació el 2 de marzo de 1934 en la localidad bonaerense de Rafael Calzada, partido de La Matanza, y ya de entrada cargaba con el peso de compartir el nombre de su padre, que fue médico y dirigente del Partido Socialista en la década de 1950.
Cruciani llegó a juez en 1986, cuando quedó al frente del Juzgado Nº 2 en lo Penal y Económico, y en los noventas su nombre llegó a los medios porque le tocó resolver causas de corrupción del gobierno de Carlos Menem, desde los "sobresueldos" de funcionarios hasta la evasión fiscal de empresarios.
Por ejemplo, Cruciani entendió en causas mediáticas como la Operación Langostino -en la que se secuestraron 600 kilos de cocaína- o la investigación contra el empresario Eduardo Eurnekian, por la venta de Cablevisión, que fue en 1994.
A Cruciani también le tocó lidiar con el exsecretario de Turismo Omar Fassi Lavalle y su esposa, Liz Fassi Lavalle, quienes enfrentaron una investigación por evasión fiscal que culminó en 2004 con una condena a prisión.
Para 2005 Cruciani se declaró "cansado de la Justicia" argentina, según sus propias palabras, y renunció a su cargo de Juez para integrar la agrupación política Propulsar al País.
Ese año quiso ser candidato a diputado o senador por la provincia de Buenos Aires, pero la Justicia Electoral se lo negó porque no tenía dos años de residencia reciente en ese distrito, como marca la ley.
En vez, el exjuez fue candidato a legislador por la Ciudad de Buenos Aires, donde residió gran parte de su vida, y la última vez que se presentó a elecciones fue en 2009 con la lista "Jubilados en Acción".
Cruciani se lanzó a la política definiéndose en una nota con el diario La Nación como "independiente, ni radical ni peronista", y en ese entonces aclaró que "los dos grandes partidos mayoritarios" le ofrecieron ser "cabeza de lista", pero él se negó.
"No acepté porque después de mí se ubicaban Alí Babá y los 40 ladrones", sintetizó frente a la existencia de las listas sábana.
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