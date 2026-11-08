A qué hora empieza la visita del papa León XIV al Pequeño Cottolengo Don Orione de Cañuelas

Cronograma completo del papa León XIV para el lunes

Tras la ceremonia religiosa matutina, el itinerario del Papa continuará con las siguientes actividades protocolares en territorio porteño:

16:10 h: Encuentro con el mundo del trabajo en la Universidad Católica Argentina (UCA).

Encuentro con el mundo del trabajo en la Universidad Católica Argentina (UCA). 17:30 h: Encuentro con los líderes de las comunidades cristianas y de las tradiciones religiosas en el Palacio San Martín.

Encuentro con los líderes de las comunidades cristianas y de las tradiciones religiosas en el Palacio San Martín. 18:45 h: Celebración de las Vísperas con el Episcopado argentino y los equipos sinodales en la Catedral Metropolitana de la Santísima Trinidad.

Celebración de las Vísperas con el Episcopado argentino y los equipos sinodales en la Catedral Metropolitana de la Santísima Trinidad. 19:45 h: Cena con los obispos en el Arzobispado de Buenos Aires.

La agenda continuará el martes 10 de noviembre, cuando el Pontífice vuele hacia la provincia de Córdoba para celebrar una Santa Misa en el Predio de FAdeA (Fábrica Argentina de Aviones) a las 10:00 horas, antes de retornar a Capital Federal.