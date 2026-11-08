A qué hora empieza la visita del papa León XIV al Pequeño Cottolengo Don Orione de Claypole
El Papa León XIV inicia su intensa agenda oficial este lunes. Conocé a qué hora visita el Cottolengo Don Orione y el cronograma de la misa central.
La tan esperada gira oficial del papa León XIV por la República Argentina tendrá este lunes 9 de noviembre su primer contacto directo con las obras de caridad. Su jornada comenzará bien temprano con una emotiva visita al Pequeño Cottolengo Don Orione, marcando el inicio de una extensa y cargada agenda.
A qué hora es la visita al Cottolengo Don Orione y cómo sigue la agenda
Según el cronograma oficial, la primera actividad de la jornada comenzará puntualmente a las 09:15 horas. En ese momento, el Sumo Pontífice ingresará a las instalaciones del Pequeño Cottolengo Don Orione (en su sede central ubicada en Claypole) para mantener un encuentro cercano con el personal de servicio y los huéspedes que residen en la histórica institución.
Posteriormente, la comitiva papal se trasladará hacia la Ciudad de Buenos Aires para protagonizar su primer gran evento masivo y abierto al público general.
La Santa Misa por las familias en el Monumento de los Españoles
A las 11:30 horas, el líder de la Iglesia Católica celebrará la Santa Misa por las familias en el emblemático Monumento de los Españoles, ubicado en el barrio porteño de Palermo. Para asistir a esta ceremonia, la organización recomendó realizar una inscripción previa de manera online.
El lugar elegido posee una particular resonancia histórica para la fe nacional: allí, el 12 de junio de 1982, san Juan Pablo II celebró la Misa por la Nación Argentina durante su primera visita al país. Además, a comienzos del siglo XX, fue escenario del trascendental XXXII Congreso Eucarístico Internacional de 1934.
Cronograma completo del papa León XIV para el lunes
Tras la ceremonia religiosa matutina, el itinerario del Papa continuará con las siguientes actividades protocolares en territorio porteño:
- 16:10 h: Encuentro con el mundo del trabajo en la Universidad Católica Argentina (UCA).
- 17:30 h: Encuentro con los líderes de las comunidades cristianas y de las tradiciones religiosas en el Palacio San Martín.
- 18:45 h: Celebración de las Vísperas con el Episcopado argentino y los equipos sinodales en la Catedral Metropolitana de la Santísima Trinidad.
- 19:45 h: Cena con los obispos en el Arzobispado de Buenos Aires.
La agenda continuará el martes 10 de noviembre, cuando el Pontífice vuele hacia la provincia de Córdoba para celebrar una Santa Misa en el Predio de FAdeA (Fábrica Argentina de Aviones) a las 10:00 horas, antes de retornar a Capital Federal.
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