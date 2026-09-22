Tensión: el secretario de Agricultura de Javier Milei rogó que lo aplaudan porque "sino es desesperante"

La tensión había comenzado cuando el secretario intentaba justificar el ritmo de las reformas oficiales. "No es fácil llegar al todo. Pero como digo siempre, para llegar al todo tenés que empezar por algo. Y muchos algos hemos estado haciendo estos años desde el Gobierno", señaló entonces.

Tras el silencio rotundo que siguió a esa frase, un molesto Iraeta se plantó ante el micrófono y disparó contra el auditorio: "No dije la frase para que la aplaudan, pero me llama la atención que no aplaudan. Si no le ponemos un poco de flow, de onda, a la República Argentina y a lo que estamos haciendo, no vamos a salir nunca del pantano".

En aquella ocasión, la incomodidad escaló aún más cuando individualizó el reclamo en las primeras filas: "Empezá a aplaudir, así alguien aplaude...", le exigió a un asistente, sentenciando que el problema respondía a "una cuestión pura y exclusivamente actitudinal".