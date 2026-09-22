Tensión: el secretario de Agricultura de Javier Milei rogó que lo aplaudan porque "sino es desesperante"
Ante otra fría recepción del auditorio, Sergio Iraeta volvió a protagonizar un cruce por la reacción del público. Ya le había sucedido algo similar en mayo.
Una situación por demás incómoda se vivió este martes en el auditorio de la Bolsa de Cereales, donde el secretario de Agricultura, Sergio Iraeta, protagonizó un cruce con los presentes luego de que su discurso no encontrara repercusión ni aplausos entre los empresarios y productores agroindustriales allí reunidos.
El cortocircuito se originó en el tramo de su alocución en el que el funcionario intentaba sintonizar con los intereses del sector productivo.
"La agenda de La Bolsa de Cereales, de los productores, de los acopiadores, coincide exactamente con la agenda del Gobierno", aseguró Iraeta buscando un respaldo que nunca llegó.
Ante el prolongado silencio que invadió la sala, el funcionario cortó el tono formal y lanzó un ruego insólito. "Voy a hacer lo que hice la otra vez: aplaudan, por favor, sino es desesperante, es desesperante", exclamó, logrando finalmente arrancar algunas risas nerviosas y aplausos tibios desde las butacas.
Antecedentes de tensión y reproches por "falta de flow"
La escena vivida en la entidad cerealera trajo inevitablemente a la memoria el episodio protagonizado por el mismo funcionario en mayo pasado, durante el acto de apertura del Congreso Maizar 2026. En aquella oportunidad, Iraeta también interrumpió de manera abrupta su discurso para recriminarle de forma directa a los empresarios la fría recepción ante los anuncios económicos de la administración de Javier Milei.
La tensión había comenzado cuando el secretario intentaba justificar el ritmo de las reformas oficiales. "No es fácil llegar al todo. Pero como digo siempre, para llegar al todo tenés que empezar por algo. Y muchos algos hemos estado haciendo estos años desde el Gobierno", señaló entonces.
Tras el silencio rotundo que siguió a esa frase, un molesto Iraeta se plantó ante el micrófono y disparó contra el auditorio: "No dije la frase para que la aplaudan, pero me llama la atención que no aplaudan. Si no le ponemos un poco de flow, de onda, a la República Argentina y a lo que estamos haciendo, no vamos a salir nunca del pantano".
En aquella ocasión, la incomodidad escaló aún más cuando individualizó el reclamo en las primeras filas: "Empezá a aplaudir, así alguien aplaude...", le exigió a un asistente, sentenciando que el problema respondía a "una cuestión pura y exclusivamente actitudinal".
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