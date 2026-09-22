Javier Milei participó del "Escudo de las Américas" contra el narcotráfico

Javier Milei elogió el discurso de Donald Trump en la ONU y destacó la "magnitud de su liderazgo"

Javier Milei volvió a expresar públicamente su admiración por Donald Trump. Mientras el presidente de Estados Unidos pronunciaba su discurso ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, el mandatario argentino publicó un mensaje en sus redes sociales para elogiar su exposición y destacar la dimensión de su liderazgo.

“MASTERCLASS. Está tantos pasos adelante que sólo un pequeño grupo de personas entienden la magnitud de su liderazgo. ¡MAGA!”, escribió Milei en su cuenta de X, junto a un fragmento del discurso de Trump.

El tuit de Milei

El mensaje fue publicado este martes, poco después de la llegada del presidente argentino a Nueva York para participar de la Asamblea General de la ONU.

La reacción volvió a dejar en evidencia el fuerte alineamiento político que Milei mantiene con Trump, a quien ha convertido en uno de sus principales referentes internacionales. La publicación se produjo además en el marco de una agenda en Estados Unidos que incluye reuniones con funcionarios de la administración republicana y posibles encuentros con el propio mandatario estadounidense.

Trump, por su parte, centró buena parte de su intervención ante la ONU en los principales ejes de su política exterior y de seguridad. Entre otros temas, reivindicó las acciones de su administración frente a la inmigración irregular, Irán y distintos conflictos internacionales. Milei eligió destacar especialmente la figura del presidente estadounidense en lugar de realizar una evaluación puntual de esos planteos.

Trump amenazó con “aniquilar” a Irán

Durante su discurso ante la ONU, Trump endureció su postura frente al régimen iraní y advirtió sobre las consecuencias de que no haya un entendimiento. En ese contexto, sostuvo que Estados Unidos tiene la capacidad de avanzar contra Irán y utilizó el término “aniquilar” para referirse a lo que podría ocurrir si Teherán no acepta negociar.

La amenaza formó parte de una intervención en la que Trump también defendió su política exterior y cuestionó a distintos gobiernos y organismos internacionales. Mientras el mandatario estadounidense planteaba esas posiciones, Milei eligió destacar la figura de Trump y calificó su exposición como una “MASTERCLASS”, además de asegurar que sólo un pequeño grupo de personas comprende la “magnitud” de su liderazgo.