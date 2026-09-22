Donald Trump volvió a respaldar a Javier Milei durante su discurso en el Escudo de las Américas
El mandatario estadounidense destacó los triunfos electorales de La Libertad Avanza y celebró el crecimiento de la derecha regional.
Donald Trump volvió a expresar su respaldo a Javier Milei durante su participación en la sesión del Escudo de las Américas, realizada en Nueva York.
Durante su discurso, el mandatario estadounidense recordó el apoyo que brindó a distintos referentes sudamericanos y aseguró que varios de ellos lograron imponerse en las urnas: "A muchos de ustedes les di mi espaldarazo y tuvieron excelentes victorias electorales. Hasta ahora vamos nueve de nueve", afirmó.
"Hubo una victoria muy importante en Colombia y en Argentina fueron dos veces. Fue una secuencia de victorias. Voy a hacer todo lo que pueda", sostuvo.
Además, ratificó su disposición a acompañar a los gobiernos que integran la iniciativa promovida por Washington: "Lo que pueda hacer por ustedes lo haré, felicitaciones por el gran trabajo", expresó ante los representantes de los países participantes.
La presencia de Milei en la actividad se dio en el marco de su visita a Nueva York para asistir a la 81ª Asamblea General de las Naciones Unidas. Desde la Casa Rosada habían aclarado que no estaba previsto un encuentro bilateral formal entre ambos líderes, aunque coincidieron en el evento del Escudo de las Américas.
La cumbre reunió, además del presidente argentino, a representantes de Bolivia, Chile, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Perú, Guyana, Honduras, Panamá, Paraguay y Trinidad y Tobago. La iniciativa fue lanzada por Trump en marzo con el objetivo de coordinar acciones regionales contra el narcotráfico y el crimen organizado.
Donald Trump amenazó con "aniquilar" a Irán si no hay un acuerdo: la fuerte advertencia que lanzó ante la ONU
Donald Trump volvió a elevar la tensión con Irán durante su discurso ante la Asamblea General de las Naciones Unidas. El presidente estadounidense aseguró que enfrenta una “gran decisión” sobre el futuro del conflicto y planteó dos caminos posibles: alcanzar un acuerdo con Teherán o “aniquilar” a la República Islámica.
“¿Se hará un acuerdo con Irán que le permita reconstruirse y convertirse en un país mucho más grande que antes, quizás uno de los más importantes de Medio Oriente o incluso del mundo? ¿O aniquilo a la República Islámica y lo hago rápidamente?”, expresó Trump durante su intervención en Nueva York.
El mandatario agregó que su objetivo sería impedir que Irán vuelva a representar una amenaza. En ese sentido, justificó la ofensiva estadounidense contra el país y volvió a señalar como una de sus principales preocupaciones la posibilidad de que Teherán desarrolle armas nucleares.
Trump también aseguró que considera posible alcanzar un acuerdo con Irán después de las elecciones legislativas estadounidenses de noviembre. Según planteó, Teherán estaría esperando conocer el resultado de esos comicios antes de avanzar en una negociación.
La amenaza se produjo mientras Washington y Teherán mantienen contactos destinados a buscar una salida al conflicto. De hecho, este mismo martes Trump afirmó que ambas partes se encuentran acercándose a un posible entendimiento, mientras desde Irán surgieron señales sobre una eventual reapertura del estrecho de Ormuz si Estados Unidos reduce la presión militar y levanta el bloqueo sobre los puertos iraníes.
En paralelo, el presidente estadounidense pidió a otros países que acompañen a Washington en lo que definió como un “aislamiento económico completo” de Irán, con el argumento de que una mayor presión podría contribuir a poner fin al conflicto y reducir los precios internacionales de la energía. De esta manera, el discurso de Trump ante la ONU volvió a colocar la guerra con Irán en el centro de la escena internacional y dejó planteada una amenaza de enorme alcance si las negociaciones no prosperan.
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