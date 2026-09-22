Donald Trump volvió a respaldar a Javier Milei durante su discurso en el Escudo de las Américas

La cumbre reunió, además del presidente argentino, a representantes de Bolivia, Chile, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Perú, Guyana, Honduras, Panamá, Paraguay y Trinidad y Tobago. La iniciativa fue lanzada por Trump en marzo con el objetivo de coordinar acciones regionales contra el narcotráfico y el crimen organizado.

Donald Trump amenazó con "aniquilar" a Irán si no hay un acuerdo: la fuerte advertencia que lanzó ante la ONU

Donald Trump volvió a elevar la tensión con Irán durante su discurso ante la Asamblea General de las Naciones Unidas. El presidente estadounidense aseguró que enfrenta una “gran decisión” sobre el futuro del conflicto y planteó dos caminos posibles: alcanzar un acuerdo con Teherán o “aniquilar” a la República Islámica.

“¿Se hará un acuerdo con Irán que le permita reconstruirse y convertirse en un país mucho más grande que antes, quizás uno de los más importantes de Medio Oriente o incluso del mundo? ¿O aniquilo a la República Islámica y lo hago rápidamente?”, expresó Trump durante su intervención en Nueva York.

El mandatario agregó que su objetivo sería impedir que Irán vuelva a representar una amenaza. En ese sentido, justificó la ofensiva estadounidense contra el país y volvió a señalar como una de sus principales preocupaciones la posibilidad de que Teherán desarrolle armas nucleares.

Donald Trump en la ONU.

Trump también aseguró que considera posible alcanzar un acuerdo con Irán después de las elecciones legislativas estadounidenses de noviembre. Según planteó, Teherán estaría esperando conocer el resultado de esos comicios antes de avanzar en una negociación.

La amenaza se produjo mientras Washington y Teherán mantienen contactos destinados a buscar una salida al conflicto. De hecho, este mismo martes Trump afirmó que ambas partes se encuentran acercándose a un posible entendimiento, mientras desde Irán surgieron señales sobre una eventual reapertura del estrecho de Ormuz si Estados Unidos reduce la presión militar y levanta el bloqueo sobre los puertos iraníes.

En paralelo, el presidente estadounidense pidió a otros países que acompañen a Washington en lo que definió como un “aislamiento económico completo” de Irán, con el argumento de que una mayor presión podría contribuir a poner fin al conflicto y reducir los precios internacionales de la energía. De esta manera, el discurso de Trump ante la ONU volvió a colocar la guerra con Irán en el centro de la escena internacional y dejó planteada una amenaza de enorme alcance si las negociaciones no prosperan.