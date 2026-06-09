A tres meses del estallido del escándalo, finalmente Manuel Adorni presentará su declaración jurada
Manuel Adorni presentará en las próximas horas la declaración jurada con la que afrontará la dura tarea de explicar su exponencial incremento patrimonial.
Desde que estalló el escándalo a comienzos de marzo pasado tras el viaje a Nueva York, Estados Unidos, junto a su mujer en el avión presidencial, el jefe de Gabinete Manuel Adorni pasó estos los meses dándole forma a la más que demorada declaración jurada con la que intentará justificar su exponencial incremento patrimonial. Según dejaron trascender en los pasillos de la Casa Rosada, Adorni presentará finalmente el documento ante la Oficina Anticorrupción a lo largo de esta semana. Tal como se esperaba, lo hará en coincidencia con el inicio de la Copa Mundial de Fútbol de la FIFA que se jugará en Estados Unidos; México y Canadá, en un muy probablemente infértil intento por minimizar su impacto público.
Adorni enfrentará la dura tarea de justificar gastos y toma de deudas por casi 1 millón de dólares concentrados a lo largo de apenas un año tiempo durante el cual cobró poco más de tres millones de pesos mensuales.
En tanto, la Justicia daría a conocer también en los próximos días el informe contable de la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones (DAFI) con el detalle sobre los inmuebles adquiridos, las deudas y los gastos del vocero, que rondan el millón de dólares en poco más de un año, algo inexplicable para sus ingresos formales. Los otros supuestos ingresos del Jefe de Gabinete, por ejemplo las criptomonedas, también se están auditando. Hay sospechas aún no confirmadas de sobresueldos y de lavado.
Frente a este escenario, el fiscal Gerardo Pollicita trabaja por estas horas en un escrito para pedirle que explique sus bienes, un trámite que funciona como el paso previo al llamado a indagatoria y a un eventual procesamiento.
El procedimiento en los casos de lavado de dinero es que, si el fiscal entiende que hay bienes que no se cubren con los ingresos, realiza una intimación al funcionario para que justifique esos bienes.
Allí es Adorni el que debe presentar un escrito donde explique en cada caso de dónde surgieron los fondos con los que adquirió esos bienes que la fiscalía considera sin justificación.
Con ese informe en la mano, el fiscal tendrá dos alternativas: considera que las explicaciones fueron suficientes y sobresee a Adorni; o entiende que no justificó los bienes que le reclama y pide entonces su declaración indagatoria.
Manuel Adorni contra las cuerdas
A la par de la causa en que es investigado por enriquecimiento ilícito, Adorni enfrenta otro frente judicial. Se trata de la causa que está en manos del juez Ariel Lijo que investiga el vínculo entre Adorni y su amigo Marcelo Grandio, contratista de la TV Pública que dependía del ahora Jefe de Gabinete.
Lijo analiza por estas horas los contratos entre Grandio y la TV Pública y su relación con Adorni. Por eso, además de los convenios, pidió los cruces de llamadas telefónicas entre Adorni, Grandio y Horacio Silva, socio fundador de Imhouse, la empresa productora de Grandio.
Lijo citaría a Adorni a prestar declaración indagatoria en esta parte de la causa antes de la feria judicial de invierno, prevista para la segunda mitad de julio.
El patrimonio de Manuel Adorni
Manuel Adorni deberá explicar cómo, con un sueldo de poco más de 3 millones de dólares, logró en apenas realizar las siguientes operaciones:
* Comprar una casa en el Country Indio Cuá, en la localidad bonaerense de Exaltación de la Cruz, por la que pagó 120 mil dólares (20 mil en efectivo y otros 100 mil financiados).
* Comprar un semipiso en la calle Miró al 500, en el barrio porteño de Caballito, por el que pagó 230 mil dólares (30 mil en efectivo y otro 200 mil financiados).
* Refacción de la casa de Indio Cuá por la que pagó 245 mil dólares La refacción la pagó en su totalidad en efectivo.
* Viajes por alrededor de 30 mil dólares (Nueva York; Bariloche donde se hospedó en el Llao Llao; Punta del Este en avión privado; Aruba, a un all inclusive de Gualeguaychú en dos oportunidades, entre otros).
* Gastos corrientes por 20 mil dólares mensuales.
* Alquiler de una casa contigua a la de Indio Cuá mientras se hacían las refacciones en la que había comprado.
* gastos con las tarjetas de crédito por 85 millones de pesos a lio largo de 2025.
En total Adorni deberá explicar el origen de los fondos con los que enfrentó gastos por un millón de dólares en apenas un año.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario