A tres meses del estallido del escándalo, finalmente Manuel Adorni presentará su declaración jurada

patricia bullrich adorni

El procedimiento en los casos de lavado de dinero es que, si el fiscal entiende que hay bienes que no se cubren con los ingresos, realiza una intimación al funcionario para que justifique esos bienes.

Allí es Adorni el que debe presentar un escrito donde explique en cada caso de dónde surgieron los fondos con los que adquirió esos bienes que la fiscalía considera sin justificación.

Con ese informe en la mano, el fiscal tendrá dos alternativas: considera que las explicaciones fueron suficientes y sobresee a Adorni; o entiende que no justificó los bienes que le reclama y pide entonces su declaración indagatoria.

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Manuel Adorni contra las cuerdas

A la par de la causa en que es investigado por enriquecimiento ilícito, Adorni enfrenta otro frente judicial. Se trata de la causa que está en manos del juez Ariel Lijo que investiga el vínculo entre Adorni y su amigo Marcelo Grandio, contratista de la TV Pública que dependía del ahora Jefe de Gabinete.

Lijo analiza por estas horas los contratos entre Grandio y la TV Pública y su relación con Adorni. Por eso, además de los convenios, pidió los cruces de llamadas telefónicas entre Adorni, Grandio y Hora­cio Silva, socio fun­da­dor de Imhouse, la empresa productora de Grandio.

Lijo cita­ría a Adorni a pres­tar decla­ra­ción inda­ga­to­ria en esta parte de la causa antes de la feria judi­cial de invierno, pre­vista para la segunda mitad de julio.

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El patrimonio de Manuel Adorni

Manuel Adorni deberá explicar cómo, con un sueldo de poco más de 3 millones de dólares, logró en apenas realizar las siguientes operaciones:

* Comprar una casa en el Country Indio Cuá, en la localidad bonaerense de Exaltación de la Cruz, por la que pagó 120 mil dólares (20 mil en efectivo y otros 100 mil financiados).

* Comprar un semipiso en la calle Miró al 500, en el barrio porteño de Caballito, por el que pagó 230 mil dólares (30 mil en efectivo y otro 200 mil financiados).

* Refacción de la casa de Indio Cuá por la que pagó 245 mil dólares La refacción la pagó en su totalidad en efectivo.

* Viajes por alrededor de 30 mil dólares (Nueva York; Bariloche donde se hospedó en el Llao Llao; Punta del Este en avión privado; Aruba, a un all inclusive de Gualeguaychú en dos oportunidades, entre otros).

* Gastos corrientes por 20 mil dólares mensuales.

* Alquiler de una casa contigua a la de Indio Cuá mientras se hacían las refacciones en la que había comprado.

* gastos con las tarjetas de crédito por 85 millones de pesos a lio largo de 2025.

En total Adorni deberá explicar el origen de los fondos con los que enfrentó gastos por un millón de dólares en apenas un año.