Adrián Ravier agradeció a Javier Milei tras convertirse en vocero presidencial: "Granito de arena"

El designado vocero presidencial Adrián Ravier es un economista, docente universitario y político argentino de orientación liberal que se desempeñaba hasta ahora como diputado nacional por la provincia de La Pampa. Ravier resultó electo legislador para el período 2025-2029 y preside La Libertad Avanza (LLA) en su distrito.

El designado vocero presidencial tiene una fuerte afinidad ideológica con el presidente, Javier Milei, con quien coescribió y presentó el libro La batalla por la macroeconomía: El debate entre Keynes, Friedman, Lucas y Hayek.

milei ravier

Ravier es licenciado en Economía por la Universidad de Buenos Aires (UBA), magíster por ESEADE y doctor en Economía Aplicada por la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid.

Se formó bajo la corriente de la Escuela Austríaca de Economía, enfocándose en teoría monetaria, ciclos económicos e historia del pensamiento económico y ejerció como profesor en múltiples casas de estudio, tales como la Universidad Nacional de La Pampa (UNLPam), la UCEMA, la UBA y la Universidad Católica Argentina (UCA).

Además, es miembro de la Sociedad Mont Pelerin y director en la Fundación Faro, el laboratorio de ideas vinculado al oficialismo.

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