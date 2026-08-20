Agenda presidencial: Javier Milei diserta este jueves en la 23° edición del Council of the Americas
El mandatario será el expositor central en el tradicional encuentro de negocios y política organizado por la AS/COA y la CAC en el Alvear Palace Hotel.
El presidente Javier Milei encabeza este jueves 20 de agosto la 23° edición de la conferencia “Argentina: Perspectivas Económicas y Políticas”, organizada por la Americas Society/Council of the Americas (AS/COA) en conjunto con la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC).
El cónclave se lleva a cabo en las instalaciones del Alvear Palace Hotel y reunirá a destacados referentes del sector público y corporativo.
De acuerdo con la agenda oficial, la disertación del mandatario está prevista para las 12:30 horas, instancia en la cual expondrá ante inversores y empresarios sobre el rumbo económico de su gestión, los lineamientos políticos en curso y las perspectivas de desarrollo para el país.
Quiénes acompañan a Javier Milei: fuerte presencia del Gabinete nacional
Además de la exposición presidencial, el evento contará con las ponencias de los principales funcionarios del equipo económico y político del Gobierno, quienes detallarán los avances de las reformas estructurales:
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Diego Santilli, jefe de Gabinete de Ministros.
Luis Caputo, ministro de Economía.
Pablo Quirno, canciller.
Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación y Transformación del Estado.
La apertura institucional del tradicional foro empresario estará a cargo de Natalio Mario Grinman, titular de la CAC, y de Susan Segal, presidenta y CEO de la AS/COA, marcando el inicio de una jornada clave para el análisis del clima de negocios e inversiones en la Argentina.
El Gobierno autorizó la privatización del Belgrano Cargas por los próximos 50 años
El Gobierno se encuentra ultimando detalles para la licitación de la empresa estatal Belgrano Cargas y Logísticas S.A. con el objeto de privatizar los servicios de las líneas de trenes de carga de las líneas San Martín, Urquiza y Belgrano. Otros aspectos del plan incluye la concesión de talleres ferroviarios por un plazo de 50 años.
El plan de privatización contempla la selección de diferentes empresas de acuerdo a la tarea a realizar, ya sea de mantenimiento de las vías o de reparación y explotación de las formaciones.
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