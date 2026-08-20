Agenda presidencial: Javier Milei diserta este jueves en la 23° edición del Council of the Americas

El Gobierno autorizó la privatización del Belgrano Cargas por los próximos 50 años

El Gobierno se encuentra ultimando detalles para la licitación de la empresa estatal Belgrano Cargas y Logísticas S.A. con el objeto de privatizar los servicios de las líneas de trenes de carga de las líneas San Martín, Urquiza y Belgrano. Otros aspectos del plan incluye la concesión de talleres ferroviarios por un plazo de 50 años.

El plan de privatización contempla la selección de diferentes empresas de acuerdo a la tarea a realizar, ya sea de mantenimiento de las vías o de reparación y explotación de las formaciones.