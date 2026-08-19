El gobierno de Javier Milei prepara un nuevo aumento para las Fuerzas Armadas y de la Seguridad

El Gobierno busca ahora avanzar con una recomposición que permita recuperar parte del poder adquisitivo perdido.

La nueva recomposición salarial se sumaría a otras medidas adoptadas recientemente para mejorar los ingresos del personal militar.

Entre ellas se encuentra la ampliación de los suplementos por título universitario para integrantes de las Fuerzas Armadas, además de bonificaciones extraordinarias otorgadas luego de los reclamos realizados por distintos sectores.

La intención oficial es completar con el nuevo aumento el esquema de mejoras salariales iniciado semanas atrás.