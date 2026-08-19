El gobierno de Javier Milei prepara un nuevo aumento para las Fuerzas Armadas y de la Seguridad
La mesa política de Javier Milei avanzó en la recomposición de los haberes de los efectivos de las distintas Fuerzas Armadas y de Seguridad.
El gobierno de Javier Milei avanza en la definición de un nuevo aumento salarial para los efectivos de las Fuerzas Armadas y de Seguridad, en medio de los reclamos por el atraso de los haberes y la pérdida del poder adquisitivo frente a la inflación. La posibilidad de aprobar una nueva recomposición fue analizada durante una reunión de la mesa política de Balcarce 50, encabezada por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, en la planta baja de la Casa Rosada.
Según fuentes oficiales, el anuncio de la recomposición salarial se realizaría en los próximos días, aunque todavía no se difundieron los porcentajes ni los montos que recibirán los integrantes de las distintas fuerzas.
Del encuentro participaron el jefe de Gabinete, Diego Santilli; el asesor presidencial Santiago Caputo; los dirigentes Martín y Lule Menem; el vicejefe de Gabinete, Ignacio Devitt; el secretario de Comunicación, Fabián Fernández; y la senadora Patricia Bullrich.
Uno de los principales temas abordados fue la situación salarial de las tres Fuerzas Armadas y de las distintas fuerzas federales de seguridad que dependen del ministerio conducido por Alejandra Monteoliva.
La recomposición salarial apunta a atender el deterioro de los ingresos registrado durante los últimos meses. Según fuentes oficiales, los haberes de buena parte del personal quedaron rezagados frente a la evolución de los precios. A principios de año habían sido postergadas las cuotas de jerarquización salarial impulsadas durante la gestión anterior. Esta situación profundizó el reclamo de los efectivos, mientras que algunos integrantes de las fuerzas recurrieron al pluriempleo para complementar sus ingresos.
El Gobierno busca ahora avanzar con una recomposición que permita recuperar parte del poder adquisitivo perdido.
La nueva recomposición salarial se sumaría a otras medidas adoptadas recientemente para mejorar los ingresos del personal militar.
Entre ellas se encuentra la ampliación de los suplementos por título universitario para integrantes de las Fuerzas Armadas, además de bonificaciones extraordinarias otorgadas luego de los reclamos realizados por distintos sectores.
La intención oficial es completar con el nuevo aumento el esquema de mejoras salariales iniciado semanas atrás.
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