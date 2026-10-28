Diego Santilli presentará su primer informe de gestión en el Senado el próximo 25 de noviembre

¿Qué dice la ley?

Según el artículo 101 de la Constitución Nacional, el Jefe de Gabinete de Ministros debe concurrir al Congreso de la Nación al menos una vez por mes, alternando de manera sucesiva entre la Cámara de Diputados y el Senado. Cabe recordar que Diego Santilli asumió la Jefatura de Gabinete el 29 de junio de 2026 aunque juró formalmente el cargo en lugar de Manuel Adorni, recién el 30 de junio.