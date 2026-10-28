Diego Santilli presentará su primer informe de gestión en el Senado el próximo 25 de noviembre
El jefe de Gabinete acordó la fecha con el bloque oficialista y desactivó una iniciativa opositora que buscaba citarlo de urgencia al recinto.
El jefe de Gabinete de la Nación, Diego Santilli, confirmó que se presentará ante la Cámara alta el próximo 25 de noviembre para brindar su primer informe de gestión. La fecha fue acordada directamente con la jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich, luego de intensas negociaciones en el ámbito parlamentario.
De esta manera, el funcionario cumplirá con la manda establecida por el artículo 101 de la Constitución Nacional, que exige la concurrencia mensual del ministro coordinador a las cámaras del Congreso. La confirmación oficial sirvió además para descomponer la ofensiva que los bloques opositores impulsaban para emitir una citación formal obligatoria mediante un proyecto de resolución.
Despliegue administrativo y preguntas previas
Con la fecha ya fijada, la Jefatura de Gabinete enviará en los próximos días la solicitud formal al Parlamento para activar el mecanismo administrativo correspondiente.
El procedimiento prevé que los senadores carguen las consultas y cuestionarios específicos sobre la marcha del Gobierno para que sean remitidos al Poder Ejecutivo de forma anticipada, permitiendo que el ministro arribe al recinto con las respuestas preparadas antes de iniciar su exposición ante los legisladores.
¿Qué dice la ley?
Según el artículo 101 de la Constitución Nacional, el Jefe de Gabinete de Ministros debe concurrir al Congreso de la Nación al menos una vez por mes, alternando de manera sucesiva entre la Cámara de Diputados y el Senado. Cabe recordar que Diego Santilli asumió la Jefatura de Gabinete el 29 de junio de 2026 aunque juró formalmente el cargo en lugar de Manuel Adorni, recién el 30 de junio.
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