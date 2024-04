Martín Llaryora le reclamó a Milei aliviar el ajuste: "No se llega a fin de mes"

Llaryora puntualizó sobre los aumentos "del 150 por ciento" de algunos servicios o la nafta, por ejemplo, motivo por el que consideró que "hay que empezar a regularlo de alguna manera hasta que la sociedad responda y pueda volver a haber una producción o una reactivación que te permita cumplir con tus obligaciones".

milei motosierra.jpg

"Este plan es fiscal y causa recesión. Y si no se mueven los motores de la producción, no va a haber quién pague un impuesto, porque la gente no llega a fin de mes", insistió el mandatario cordobés.

Consultado por la posibilidad de que se profundice la crisis, Llaryora respondió: "Espero que el plan fiscal dé resultado. A nosotros nos van a encontrar acompañando a Milei, pero el Presidente necesita instrumentos, porque sin ellos este plan va a demorar en tener éxito. Lo que siempre planteo es que se necesita un plan productivo".

"Tal vez ya está el shock... Tal vez ahora hay que esperar que se empiece a recuperar la economía", agregó en torno al conocido como "plan motosierra".

Si bien el mandatario provincial aseguró que la crisis económica que vive Argentina "no es culpa de Milei la situación actual" sino que "heredó una situación difícil" que "tenía que mejorarla y tomar decisiones".