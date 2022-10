Alberto Fenández cruzó a Macri: "Querer ser el supermercado del mundo es no entender a la sociedad moderna"

En ese sentido, el jefe de Estado recordó a Mauricio Macri y Cambiemos: "Quienes nos precedieron en la función de gobierno solían decir que la aspiración que tenían era convertir a la Argentina ya no en el granero del mundo sino en el supermercado del mundo. No son palabras mías sino textuales de quien me precedió".

"Querer ser el supermercado del mundo no parece ser lo mejor en un mundo donde el desarrollo científico y tecnológico no para de avanzar", argumentó Fernández al cerrar el Encuentro de Ciencia, Tecnología e Innovación para la Soberanía Nacional, en Tecnópolis.

Alberto Fernández en Tecnópolis

En ese marco, el Presidente afirmó que el propósito del Ejecutivo es "hacer una Argentina pujante y una sociedad poderosa", por lo que "hasta el último día de gobierno" van a "seguir educando a los argentinos, sembrando conocimiento, apostando a la ciencia y seguir promoviendo la tecnología".

"En la sociedad moderna no hay mejor inversión que no sea en educación, conocimiento, ciencia y tecnología", reiteró Fernández, al afirmar que de esa manera lo que se hace es "sembrar futuro y haciendo rica a la sociedad".