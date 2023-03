Alberto Fernández con C5N: "Me hubiera gustado gobernar en otro tiempo"

Gobernar en pandemia

En este sentido, el jefe de Estado manifestó las distintas dificultades de haber ejercido la mitad de su mandato en medio de la crisis por el COVID19, ya que una pandemia "te cambia las reglas del juego".

Tras cumplirse 3 años del primer caso detectado en la Argentina, Fernández señaló que "gobernar en la pandemia es lo mismo que caminar en un pantano" porque "no sabés cuándo pisás y te hundís". En esta misma línea, reveló que este difícil tiempo para la humanidad "condenó" a su gestión "a construir otra lógica de gobierno, donde lo predominante era cuidar la salud de la gente y no la economía, porque la economía la puedo recuperar, pero una vida no".

En consonancia con esto, el presidente fue categórico: "Creo que hicimos lo correcto".

Conflicto con la Corte Suprema de Justicia

Al ser consultado por el juicio que solicitó al máximo tribunal, el mandatario remarcó que están "en un conflicto de poderes con la Corte Suprema, porque se ha metido en temas de la administración del presupuesto nacional", lo cual no quiere "admitir", porque se trata de "una intromisión de un poder sobre otro".

De esta manera, el referente del Frente de Todos acusó a la Corte de meterse "con el poder legislativo diciendo cómo tiene que nombrar a sus representantes" y responsabilizó a la oposición de "preservar al Poder Judicial porque les garantiza impunidad". De hecho, mencionó el polémico viaje a Lago Escondido que involucra a funcionarios de la Justicia, empresarios de medios masivos de comunicación y, presuntamente, al exministro de Justicia y Seguridad porteño, Marcelo D'Alessandro, quien se apartó de su cargo debido a las acusaciones que pesan en su contra.

"Hasta ahora la Justicia no resolvió si ese viaje existió, quién lo pagó, no sabemos nada", recalcó el presidente, al mismo tiempo que destacó que, en el mientras tanto, vemos cómo "Macri fue con los agentes de la UIF a Qatar a ver el Mundial de fútbol".

Condena y proscripción a Cristina Fernández de Kirchner

Al ahondar en este tema, el gobernante reivindicó la figura de su vicepresidenta y repitió, en más de dos oportunidades, que "Cristina es inocente".

"Siempre tuve muchas críticas al gobierno de Cristina, pero involucrarla en la causa donde está acusada fue un disparate jurídico", manifestó ofuscado, en relación al juicio por la Obra Pública, donde la ex primera mandataria fue condenada - el pasado 6 de diciembre - a seis años de prisión con inhabilitación para ocupar cargos públicos de manera perpetua, tras ser hallada culpable de fraude y corrupción mientras se desempeñó como presidenta del país, de 2007 a 2015.

En este sentido, el presidente expuso: "A mí lo que más me preocupa es llamar la atención de los argentinos sobre la inocencia de Cristina, porque si no pareciera que la discusión es si Cristina es candidata o no. Yo estoy seguro de que Cristina es inocente y es eso lo que tenemos que explicarles a los argentinos".

Además, remarcó que "la condena a la vicepresidenta es, en realidad, para inhabilitarla políticamente" y consideró "inadmisible vincularla en esa causa" porque "es definitivamente absurdo que ella sea responsable de cómo se ejecuta la obra pública en una provincia".

Finalmente, sostuvo que Cristina Kirchner es víctima de "un sistema perverso que la Justicia ha favorecido por mucho tiempo" y que su deber como cabeza de gobierno es "defender el Estado de derecho respecto de una persona que está siendo injustamente perseguida".

Narcotráfico en Rosario

Ante la pregunta de los periodistas Mauro Federico y Pablo Ibáñez sobre el atentado que sufrió el comercio de la familia de Antonella Rocuzzo, esposa de Lionel Messi, y el presente peligroso que viven los rosarinos debido a la cantidad de balaceras que trascendieron en los últimos días, el presidente afirmó que "lo que sucede en Rosario se llama crimen organizado y no nace de un día para el otro, sino que lleva décadas de involucrarse con el poder, comprar comisarios, jueces y políticos".

En lo que significó una especie de advertencia que tiene como epicentro al astro del fútbol mundial, con una nota amenazante respecto de su próxima visita a esa ciudad en marzo, Fernández reflexionó en cómo "se ha instalado el crimen organizado, donde se piensa al crimen como una empresa que acaba convirtiéndose en parte de la sociedad".

Por esta razón, la autoridad nacional consideró necesario "tener la certeza de que la Policía de Santa Fe va a actuar cuando generemos un procedimiento, para que no se nos anticipen los delincuentes" ya que, en la mayoría de los casos, estos malhechores "se enquistan en el poder para garantizar su impunidad", lo que incluye a las autoridades policiales.

Economía y planes sociales

Por supuesto, el jefe de Estado fue consultado sobre el andar económico del país y la situación actual de los salarios, en medio de una fuerte inflación y el descontento social. Luego de asegurar que Argentina ha crecido un 5,4%, se refirió a la cuestión de los sueldos: "Tenemos un gran problema con los salarios y es lo que sucede después de una gran crisis económica, como fue la crisis con Macri", dijo al empezar a referirse al tema.

"Veníamos de una caída de 20 puntos del salario real de la época de Macri, y después de eso tuvimos que soportar dos años de pandemia, donde el salario cayó otros cuatro puntos, más el año de guerra, y es en ese contexto que tenemos que mejorar los salarios", detalló, al mismo tiempo que agregó: "Hemos tenido paritarias de 7 puntos contra 94 puntos de inflación, con lo cual hay una recuperación, ¿es suficiente? No, no es suficiente, pero hubo recuperación".

En torno a la reflexión del tópico que tanto preocupa a los habitantes del suelo argentino, el presidente aseguró la importancia de "tener en cuenta la distribución del ingreso" y las "inversiones" que se han hecho hasta el momento: "Macri en cuatro años de mandato entregó 14.000 viviendas, nosotros en lo que va de gestión ya entregamos 150.000, entonces hay distribución del ingreso que tal vez no se ve todavía en los salarios, pero hay".

Tras la consulta de una ciudadana sobre la permanencia de los planes sociales, Alberto Fernández manifestó: "Queremos que la gente ingrese al trabajo formal, porque en los planes sociales se pierden muchos derechos que tiene el trabajador formal".

"Hay gente que piensa que los planes sociales son para vagos y eso es una injusticia", remarcó el funcionario, al instante que señaló que seguirán existiendo "mientras en la Argentina alguien lo necesite", pero "la idea es que cada vez sean menos".

Elecciones 2023

Finalmente, el primer mandatario hizo referencia al año electoral que atraviesa el país, con una solicitud especial para el pueblo: "Pido que nos voten, cualquiera sea el candidato nuestro, no voten otra vez a la oposición", al mismo tiempo que sostuvo que su aspiración "no es ser reelecto, sino que el Frente de Todos gane".

