Alberto Fernández cuestionó a Daniel Scioli por su posible incorporación al gobierno de Javier Milei

Frente a esta posibilidad, el presidente Alberto Fernández, criticó con dureza al ex gobernador bonaerense. "No entiendo muy bien cómo se puede representar al gobierno de Alberto Fernández y al de Javier Milei del mismo modo, y no me vengan con que es representar a la Argentina, porque eso es falso, son dos Argentinas muy distintas", disparó el presidente saliente en diálogo con Urbana Play.