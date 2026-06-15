Estela de Carlotto despidió a Taty Almeida en Radio 10: "Teníamos un trato especial"
La titular de Abuelas de Plaza de Mayo lamentó la partida de la referente Taty Almeida a sus 95 años, en un conmovedor diálogo con Radio 10.
La presidenta de la asociación Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, recordó con profunda emoción a su compañera de lucha Taty Almeida, quien falleció recientemente a los 95 años de edad. En una emotiva entrevista radial, la histórica dirigente destacó el estrecho y respetuoso vínculo afectivo que mantenían permanentemente.
El legado de lucha de Taty Almeida
Durante la emisión del programa Mañana Sylvestre, Carlotto reflexionó no solo sobre su entrañable amistad, sino también sobre la difícil situación socioeconómica del país. "Los que estamos todavía, mientras podamos, a seguir luchando para que las cosas estén en su lugar para el pueblo, un pueblo sufrido, un pueblo que tiene hambre en un país tan rico", remarcó la referente de los derechos humanos. Tras sus sentidas palabras, confirmó que haría el esfuerzo de viajar hacia Buenos Aires para poder asistir a la despedida formal de su compañera.
IMPORTANTE: Murió Taty Almeida, incansable luchadora por los derechos humanos
Por su parte, el periodista Gustavo Sylvestre destacó el inmenso valor de las madres y abuelas como "maestras de la vida", subrayando que han sabido enseñar y dejar a una nueva generación completamente preparada para continuar con este sentimiento de lucha permanente. Ante esto, Carlotto se mostró de acuerdo, aunque lamentó que su avanzada edad a veces no le permita cumplir con todos los compromisos que desearía mantener con la prensa y la sociedad para continuar difundiendo su indispensable mensaje.
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