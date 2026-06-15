Estela de Carlotto despidió a Taty Almeida en Radio 10: "Teníamos un trato especial"

El legado de lucha de Taty Almeida

Durante la emisión del programa Mañana Sylvestre, Carlotto reflexionó no solo sobre su entrañable amistad, sino también sobre la difícil situación socioeconómica del país. "Los que estamos todavía, mientras podamos, a seguir luchando para que las cosas estén en su lugar para el pueblo, un pueblo sufrido, un pueblo que tiene hambre en un país tan rico", remarcó la referente de los derechos humanos. Tras sus sentidas palabras, confirmó que haría el esfuerzo de viajar hacia Buenos Aires para poder asistir a la despedida formal de su compañera.