La pronta declaración de su histórica secretaria preocupa a Alberto Fernández

La relación entre el exmandatario y su secretaria comenzó a fines de los '80, en la Facultad de Derecho, al poco tiempo, ella terminó siendo su secretaria en la Superintendencia de Seguros (SSN) y jamás dejaron de trabajar juntos. Según apuntan allegados, son muy amigos y tienen demasiada confianza.

A esta relación de confianza que mantenía, se sumó el marido de Cantero, Héctor Martínez Sosa, más conocido como “Hecky”, aunque durante un tiempo estuvieron laboralmente alejados, algo que se revirtió en 2019, cuando Cristina Kirchner eligió a Fernández para que encabece la fórmula presidencial.

El contenido de los celulares secuestrados por la Justicia, derivó en una exhaustiva investigación patrimonial de los imputados, y descubrieron varios inmuebles que no habían sido allanados, entre los que se encuentran, un edificio antiguo conocido como el "Castillito", un depósito en Nordelta, donde se almacenaba documentación, una oficina en San Isidro, y una casa en la localidad de Martínez, donde durante el allanamiento encontraron a Daniel “Gordo” Rodríguez, expolicía que se desempeñó como intendente de la Quinta de Olivos durante la gestión de Alberto Fernández. El procedimiento no arrojó mucho para la investigación, pero le secuestraron el teléfono a Rodríguez, que aún no fue peritado.

El tercer apuntado en esta investigación es Sebastián Cantero, alias el "Gordito”, hermano de María, que se dedica al rubro inmobiliario al igual que su padre, y tiene proyectos en la zona de Vaca Muerta y estaría detrás del Tren Norpatagónico, una obra millonaria para llegar hasta Bahía Blanca. Según apuntaron fuentes cercanas a la familia: "A Sebastián lo ayudaron durante mucho tiempo María y Héctor, con dinero y otras cosas más”.

En los chats que forman parte de la causa de los seguros se mencionan corbatas, relojes y hasta una obra de Juan Manuel Núñez Lencinas, de Perón y Evita abrazándose, que terminó colgada en el despacho de Olivos.

Asimismo, en 2019, cuando todavía Fernández no era presidente, Cantero compró un reloj Tag Heuer, de la serie Aston Martin, valuado en 1800 dólares, para el “Gordo” Rodríguez. Un regalo similar intentó hacerle la pareja al exmandatario a pocos días de su asunción, pero fue rechazado.

También avanza la causa por violencia de género

Avanza la investigación por la denuncia realizada por Fabiola Yañez por violencia de género contra el expresidente Alberto Fernández, se suman nuevos testigos y denuncias cruzadas.