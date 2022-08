Qué dijo Alberto Fernández sobre una eventual candidatura para la reelección

En este marco, Alberto aseguró que su "preocupación es cómo contenemos y hacemos bajar la inflación y cómo reordenamos la distribución de los ingresos", y sentenció: "Son mis dos prioridades".

"No estoy discutiendo eso", insistió Fernández sobre una eventual candidatura. "Tenemos que garantizar que en 2023 no vuelvan los mismos tipos que nos dejaron ese país miserable y esa justicia vergonzosa, y que no vuelvan a aparecer los Pepín Rodríguez Simón", concluyó.

Durante la misma entrevista, el Presidente desestimó indultar a Cristina Kirchner en el marco del juico por Obra Pública y la consecuente persecución judicial que sufre.