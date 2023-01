Alberto Fernández se reunió con Antonio Aracre, quien asumirá como jefe de asesores

Así lo indicó en declaraciones que formuló a la prensa acreditada en la Casa de Gobierno, en las que reafirmó su objetivo de "tratar de lograr los mayores consensos posibles con el mundo de las inversiones, privado y de la política, y también con sectores de la oposición".

"Cuando llega el momento de articular transformaciones a través de una ley, si no hay diálogos y acuerdos en el Congreso, las leyes no salen", sostuvo el ex CEO, quien recientemente renunció a su puesto en la compañía, luego de 36 años.

Al presentarse a los periodistas, junto a la portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerruti, el futuro jefe de asesores del Gabinete anunció que asumirá el cargo el 1 de febrero porque tiene "compromisos previos" que cumplir.

"Voy a trabajar en todos los temas en que el Presidente necesite información pero, en particular", puntualizó, la relación con el mundo privado y sentar en una "mesa" al Gobierno y la oposición política y también los sindicatos.