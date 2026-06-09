Los restos de Indio Solari fueron trasladados al Cementerio Municipal de Lanús para su cremación

La ceremonia será estrictamente íntima y privada en el Cementerio de Lanús, reservada únicamente para su familia y el círculo de amigos más cercano.

Despedida de Indio Solari: Marcelo Figueras apuntó contra el Gobierno nacional y Martín Menem

Marcelo Figueras, uno de los más cercanos de Indio Solari, reveló detalles de la organización de la despedida del músico y lanzó duras críticas contra el Gobierno nacional y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem.

El periodista contó que Cristina Kirchner se comunicó con Virginia, esposa del legendario músico, para expresarle sus condolencias. Según relató, fue durante esa conversación que surgió la idea de utilizar el Congreso de la Nación para realizar la capilla ardiente porque el Palacio Legislativo reunía las condiciones ideales para albergar una despedida multitudinaria.

"La estructura del Congreso era muy beneficiosa para algo de las características que esto iba a tener: porque tiene una plaza enorme adelante y después una explanada y una rampa por la que podía subir la gente que quería despedirlo. En términos operativos se prestaba de manera maravillosa para que esto saliese bien", explicó Figueras, en diálogo con Radio Con Vos.

Sin embargo, las gestiones no prosperaron. Figueras sostuvo que Menem "los boludeó durante horas", mientras la gente se seguía agolpando en diferentes lugares para dejarle una ofrenda a su querido Indio Solari. "La respuesta de Martín Menem fue 'no sé, tenemos que analizarlo'", afirmó.

Finalmente, el titular de la Cámara baja rechazó formalmente la solicitud a través de una nota enviada a legisladores de Unión por la Patria y al diputado radical Pablo Juliano. En el escrito argumentó que cualquier decisión vinculada a una ceremonia de despedida debía contemplar la voluntad de la familia y señaló además observaciones de seguridad y logística elaboradas por el Ministerio de Seguridad.

Para Marcelo Figueras, los argumentos oficiales no alcanzaron para justificar la negativa. Incluso reveló que, una vez que la decisión del Gobierno nacional se hizo pública, recibió un llamado del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien intentó acercarle un mensaje oficial a la familia de Solari, pero decidieron no atenderlo porque para ese momento la situación ya estaba resuelta.

Pese a las dificultades, el periodista destacó el resultado de la multitudinaria última misa realizada en el Polideportivo Gatica de Villa Domínico y valoró el comportamiento de los seguidores del músico: "Estoy súper feliz de cómo resultó todo, a pesar de todas las adversidades. Todo se fue armando de una manera muy mágica, en algún sentido muy derivada de la energía del Indio", afirmó.

También explicó que existía preocupación por la magnitud de la convocatoria, aunque aseguró que nunca dudó de la respuesta de los fanáticos: "Había mucho prejuicio en torno a los ricoteros. Yo era consciente de la clase de amor que el Indio inspiraba en la gente y tenía claro que había pasado años generando una pedagogía del autocuidado y del cuidado recíproco", señaló.