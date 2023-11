La opinión de Alejandro Fantino sobre la privatización de Aerolíneas Argentinas

Qué dijo Fantino sobre la privatización de Aerolíneas

Tras remarcar que “casi todos los países tienen su línea de bandera”, Fantino ejemplificó su postura mencionando el aeropuerto de Sauce Viejo, en la provincia de Santa Fe, donde “hay dos vuelos por día”.

“Ustedes me va a decir ‘y bueno, si no hay vuelos es porque es deficitario’. Pero no todo es así. No todo es una concepción positivista de que tiene que ser ganancia, en eso no estoy de acuerdo. Déjenme pensar diferente. Yo los banco, los adoro, respeto que piensen diferente pero también respétenme a mí”, manifestó con contundencia.

En conductor aprovechó su programa radial para llamar a los votantes de Milei a que tengan “pensamiento autocrítico”: “El propio presidente que votaron dice ‘son libres, piensen’. No entremos en lo que hacen otros de autoreproducir ideas. Lo que no les gusta, díganlo”, sostuvo, remarcando la libertad de expresión para posicionarse en contra de determinadas medidas con las que no está de acuerdo.

Qué dijo Milei sobre el futuro de Aerolíneas Argentinas

El presidente electo Javier Milei anticipó qué pasará con Aerolíneas Argentinas a partir del 10 de diciembre e indicó que buscará implementar una política aérea de "cielos abiertos" para generar una competencia entre empresas aéreas por las rutas nacionales e internacionales.

"Nuestra idea es entregársela a los empleados y que ellos mismos hagan la depuración”. En ese sentido, destacó que "el personal de Aerolíneas Argentinas es muy calificado, el problema radica en la contaminación política" de la empresa.

Milei propuso entonces “competir en una política de cielos abiertos", en referencia a la posibilidad de acceso a las rutas de otras líneas aéreas sin trabas adicionales que tienen actualmente.

Al ser consultado sobre un aumento en el costo de los pasajes, el presidente electo sostuvo que volverán las low cost y “aparecerán otras empresas”, lo que generará mayor competencia de precios y mayor oferta con posibilidades para elegir.