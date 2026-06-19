Amiguismo: el Gobierno adjudicó la Hidrovía por 25 años a Jan De Nul en medio de sospechas de corrupción

Al quedarse con el dragado y balizamiento, Jan De Nul está obligada a contratar a terceras empresas para garantizar los servicios. Es allí donde entra Neuss Capital como subcontratista de una caja que permite facturar entre u$s200 y u$s300 millones al año.

En este selecto club de beneficiados aparecen también los grupos detrás de apellidos con fuerte peso e influencia, como Gustavo Elías, Juan Ondarcuhu y la familia Román (dueños de Servimagnus), cuya heredera, Karina Román, estrechó lazos con el poder económico en el Foro Llao Llao de Eduardo Elsztain.

Hidrovía: las desorbitantes cifras de una concesión a medida

Desde el Ministerio de Economía, conducido por Luis Caputo, intentaron maquillar el escándalo celebrando la adjudicación como una "licitación histórica" y destacando una supuesta reducción del 13,5% en costos logísticos, además de vanagloriarse de que el proceso cerró sin impugnaciones formales.

Sin embargo, las proyecciones económicas oficiales de la Anpyn dejan en claro el tamaño del botín que se repartirá el amiguismo empresarial:

Facturación anual estimada: u$s628 millones promedio para la concesionaria.

Ingresos acumulados totales: Más de u$s15.700 millones a lo largo de los 25 años de contrato.

Esquema de ganancias: El consorcio concentrará sus inversiones los primeros siete años y alcanzará su pico de máxima rentabilidad a partir del año dieciséis.

El contrato definitivo se sellará en los próximos 30 días bajo un esquema de obra pública por peaje que, para colmo, incluye una cláusula de prórroga de hasta 5 años más.

Con las cartas echadas y el Boletín Oficial consumado, el Gobierno libertario terminó de consolidar la entrega del control del comercio exterior argentino a un entramado de contratistas fuertemente vinculados a sus propios círculos de influencia política.