Javier Milei visitará a Jair Bolsonaro en Brasil para apoyar la candidatura presidencial de su hijo Flávio
En una nueva muestra de su intención de consolidar la derecha en Latinoamérica, Javier Milei se prepara para participar de la campaña de Flávio Bolsonaro.
El presidente Javier Milei viajará el 25 de julio a Brasil para participar de la inauguración de la campaña presidencial del senador Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro, en un intento por apoyar la incorporación de Brasil al nuevo bloque derechoso de Latinoamérica.
Como parte de su agenda oficial Javier Milei visitará a Jair Bolsonaro, quien cumple con una prisión domiciliaria en Brasilia tras ser condenado por intento de golpe de Estado contra su sucesor, Luiz Inácio Lula da Silva.
Milei confirmó su agenda en una comunicación con la emisora Now 97.9, donde explicó que el 25 de este mes viajará a San Pablo, "que lo ungen candidato a Flávio Bolsonaro", y luego hará "un paso por Brasilia para ver a Jair Bolsonaro".
Hace apenas una semana un juez de la Corte Suprema de Brasil prolongó por tiempo indefinido la prisión domiciliaria para Jair Bolsonaro, de 71 años, quien había recibido ese beneficio en marzo para recuperarse de una neumonía.
El otrora fiscal y actual miembro del máximo tribunal de Justicia Alexandre de Moraes determinó que "en el momento actual, el mantenimiento de la prisión domiciliaria humanitaria se muestra razonable, adecuado y proporcional", para el expresidente.
Flávio Bolsonario quiere ser el heredero de su padre
Actualmente Flávio Bolsonaro, de 45 años, es senador por el estado de Río de Janeiro en la bancada del Partido Liberal. En diciembre de 2025 anunció su intención de convertirse en candidato a presidente por esa fuerza política, cuyo referente es su propio padre.
De triunfar en las urnas lograría cementar el giro a la derecha en Latinoamérica, que ya tiene a José Antonio Kast en Chile y a Santiago Peña en Paraguay, entre otros mandatarios alineados con la cepa de libertaria Milei.
Por de pronto Javier Milei ya tiene agendadas las ceremonias de asunción de Keiko Fujimori en Perú, que será el 28 de julio próximo, y de Abelardo de la Espriella en Colombia, pautada para el 7 de agosto.
El viaje a Colombia le servirá a Milei para también visitar a Daniel Noboa en Ecuador, por un acuerdo pendiente entre ambos países.
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