Javier Milei visitará a Jair Bolsonaro en Brasil para apoyar la candidatura presidencial de su hijo Flávio

Flávio Bolsonario quiere ser el heredero de su padre

Actualmente Flávio Bolsonaro, de 45 años, es senador por el estado de Río de Janeiro en la bancada del Partido Liberal. En diciembre de 2025 anunció su intención de convertirse en candidato a presidente por esa fuerza política, cuyo referente es su propio padre.

De triunfar en las urnas lograría cementar el giro a la derecha en Latinoamérica, que ya tiene a José Antonio Kast en Chile y a Santiago Peña en Paraguay, entre otros mandatarios alineados con la cepa de libertaria Milei.

Por de pronto Javier Milei ya tiene agendadas las ceremonias de asunción de Keiko Fujimori en Perú, que será el 28 de julio próximo, y de Abelardo de la Espriella en Colombia, pautada para el 7 de agosto.

El viaje a Colombia le servirá a Milei para también visitar a Daniel Noboa en Ecuador, por un acuerdo pendiente entre ambos países.