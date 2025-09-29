El Gobierno aclaró que es falso el sitio web del Hospital Sommer que promociona una criptomoneda
El ministerio de Salud desactivó una nueva criptoestafa que era promocionada esta vez a través de un viejo sitio web ya en desuso del Hospital Baldomero Sommer.
El gobierno de Javier Milei aclaró este lunes que el supuesto sitio web del Hospital Baldomero Sommer que promocionaba una criptomoneda es falso. Así lo dejó en claro el ministerio de Salud de la Nación que conduce Mario Lugones a través de un comunicado que publicó hoy en sus redes sociales.
Allí, la cartera de Salud aclaró que el sitio desde donde se realizó el falso anuncio está en desuso hace años y fue hackeado para promocionar la cripto estafa.
Todo comenzó cuando el domingo en un sitio oficial del Gobierno, con dominio .gob.ar y asociado al Hospital Nacional Sommer prendió las alarmas con una publicación que promocionaba una criptomoneda llamada “Sommer Token”.
El cripto activo era presentado como "la moneda digital oficial" del Estado nacional para “combatir la inflación” y como una "iniciativa revolucionaria del Gobierno Nacional" diseñada para "estabilizar la economía, combatir la inflación y democratizar el acceso a las finanzas digitales".
“El único sitio web oficial del hospital nacional es http://argentina.gob.ar/salud/hospitalsommer El sitio donde se realizó el anuncio falso es antiguo y está en desuso hace años. Dicha página web que estaba deshabilitada ha sido hackeada y reactivada para promocionar la noticia falsa”, aclaró el Gobierno, que iniciará una investigación y denunciará el hecho: “Iremos hasta las últimas consecuencias para dar con los responsables y llevarlos ante la Justicia”, advirtieron desde la cartera de Salud.
El pasado viernes ocurrió algo similar cuando la cuenta de X de la la Policía Federal Argentina fue hackeada también para promocionar una moneda virtual.
El criptoactivo, denominado "Sommer Token", era publicitado a través de un viejo dominio del Hospital Nacional Sommer. En la descripción, es definida como parte de la "Nueva Política Económica Digital" y aseguran que se trata de "la primera criptomoneda oficial emitida por el Estado Argentino".
En el desagregado, indican que su composición cuenta con un 100% de respaldo del Estado nacional, en particular mediante las reservas del Banco Central. Y, según aseguran, a los ciudadanos se les cobrarán 0% de comisiones por su compra.
"Sommer Token es la primera criptomoneda oficial del Estado Argentino, construida sobre la blockchain de Solana. Es un token SPL que combina la estabilidad gubernamental con la eficiencia de la tecnología blockchain más avanzada. Cada token está respaldado por reservas del Banco Central y activos soberanos del país", define la web.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario