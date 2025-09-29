El Gobierno aclaró que es falso el sitio web del Hospital Sommer que promociona una criptomoneda

“El único sitio web oficial del hospital nacional es http://argentina.gob.ar/salud/hospitalsommer El sitio donde se realizó el anuncio falso es antiguo y está en desuso hace años. Dicha página web que estaba deshabilitada ha sido hackeada y reactivada para promocionar la noticia falsa”, aclaró el Gobierno, que iniciará una investigación y denunciará el hecho: “Iremos hasta las últimas consecuencias para dar con los responsables y llevarlos ante la Justicia”, advirtieron desde la cartera de Salud.

El pasado viernes ocurrió algo similar cuando la cuenta de X de la la Policía Federal Argentina fue hackeada también para promocionar una moneda virtual.

dolar cripto

El criptoactivo, denominado "Sommer Token", era publicitado a través de un viejo dominio del Hospital Nacional Sommer. En la descripción, es definida como parte de la "Nueva Política Económica Digital" y aseguran que se trata de "la primera criptomoneda oficial emitida por el Estado Argentino".

En el desagregado, indican que su composición cuenta con un 100% de respaldo del Estado nacional, en particular mediante las reservas del Banco Central. Y, según aseguran, a los ciudadanos se les cobrarán 0% de comisiones por su compra.

"Sommer Token es la primera criptomoneda oficial del Estado Argentino, construida sobre la blockchain de Solana. Es un token SPL que combina la estabilidad gubernamental con la eficiencia de la tecnología blockchain más avanzada. Cada token está respaldado por reservas del Banco Central y activos soberanos del país", define la web.