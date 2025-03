Así fue la agresión de Santiago Caputo y compañía a Facundo Manes

Posterior a la apertura de sesiones ordinarias, Manes aseguró que Santiago Caputo se le acercó para amenazarlo: "Vino enfurecido y me dice 'ahora me vas a escuchar'", tras lo cual "alguien" le pegó "dos piñas", de acuerdo al relato del legislador.

Tras la denuncia del diputado, se viralizó en redes sociales la grabación que hizo una persona en el momento exacto en que Santiago Caputo amenazaba a Manes, mientras el youtuber Fran Fijap filmaba y pedía por favor que nadie más filme.

AGRESION A MANES.mp4

Ante lo sucedido, Manes no dudó en denunciar públicamente el apriete del principal asesor del Presidente: "Yo estaba charlando con una periodista de Clarín, no me acuerdo quién era, y vino Caputo y me dice, me amenaza otra vez 'ya vas a escuchar de mi, no puedo creer lo que hiciste'".

"Yo le pregunté, como diputado nacional al Presidente, si no iba a hablar de la criptoestafa y de los jueces por decreto cuando él hablaba del capítulo de la Justicia que me parece importante, y vino alguien y me pegó dos piñas, el que vino con Caputo", detalló.

"Si a un diputado de la Nación le pegan en la Cámara de Diputados, es un vandalismo total", agregó Manes, profundamente indignado.

agresion manes