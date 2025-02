Axel Kicillof anticipó la denuncia penal que interpondrá la Provincia tras los dichos de Javier Milei

Seguidamente, le reiteró al jefe de Estado "la invitación" para trabajar en conjunto: "Le pido que no sea cobarde, que deje el Twitter y los delirios autoritarios y se reúna a trabajar con seriedad en un tema tan complejo".

La visión de Kicillof sobre los hechos de inseguridad

El líder provincial destacó que uno de los grandes culpables de los robos seguidos de asesinato es el narcotráfico, del cual "Milei es el principal responsable". Por ello, se refirió a su escándalo cripto, alegando que el Presidente utilizó el crimen de Kim Gómez para tapar su propio mal momento: "Quiso ocultar la gravedad que tiene estar siendo investigado por el FBI".

En torno nuevamente a la inseguridad en la Provincia, sostuvo: "El problema acá no es de las leyes, sino de la Justicia, y cómo se aplican esas leyes, que no corresponden al Ejecutivo. Nuestra justicia lo había apresado, nosotros no decidimos si permanece preso. Tenía que estar preso, salió y mató", señaló Kicillof en referencia al delincuente de 17 años que mató a la nena de 7 años en La Plata.

"Le pedimos trabajar en conjunto y Milei, de nuevo, produce con su política económica un desastre y, además, deserta. Dijo que no va a colaborar de ninguna manera y no sólo eso, sino que dio un paso más: avanza con el sueño autoritario de intervenir una provincia, donde perdió las elecciones", remarcó el gobernador.

Seguidamente, sostuvo: "Quiero agradecer las expresiones de repudio a Milei, tanto de gobernadores como de figuras políticas de otros partidos. Hay consensos que no se tocan: la democracia, el federalismo y la Constitución".

"Esta reacción le deja muy en claro a Milei que no va a atropellar la democracia y no va a atropellar nuestra provincia de Buenos Aires", sentenció.