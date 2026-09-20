Axel Kicillof en C5N: "Se está gestando esa chispa del peronismo para reemplazar el desánimo"

En la misma línea, Kicillof se refirió al sector productivo e industrial, planteando la necesidad de replantear los modelos productivos sin caer en la destrucción de las capacidades nacionales. "Tampoco podés destruir tu industria, pero hay que repensar tu industria. Y hay ese espíritu en cada una de las reuniones. Hay una idea de transformar", concluyó, apostando por la construcción de una alternativa política con proyección federal.

Axel Kicillof en el Plenario Federal de Movimiento Derecho al Futuro en Avellaneda.