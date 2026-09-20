Axel Kicillof en C5N: "Se está gestando esa chispa del peronismo para reemplazar el desánimo"
El gobernador bonaerense analizó el masivo cierre del Plenario Federal del MDF en Avellaneda y cuestionó con dureza el rumbo económico de la gestión libertaria.
En charla exclusiva con C5N este domingo por la noche, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, analizó el impacto del reciente acto de cierre del Plenario Federal del Movimiento Derecho al Futuro (MDF) que encabezó en Avellaneda, y dejó definiciones contundentes sobre el escenario político y económico nacional.
Al ser consultado sobre la masiva convocatoria, el mandatario provincial la calificó como "muy impresionante" y detalló el crecimiento territorial que experimentó el espacio en los últimos meses. "El año pasado que lanzamos MDF se fueron gestando otros MDF sectoriales, de cultura, de deportes, de jóvenes. Todos circulan por provincias", señaló, destacando las recorridas y reuniones mantenidas con gobernadores, sindicatos y diversos sectores en distintos puntos del país, como Corrientes.
En una reflexión de carácter general sobre el humor social, Kicillof aseguró que en sus recorridas percibe un cambio de tendencia anímica. "Hay ganas, se está gestando esa chispa del peronismo, del campo popular, que viene a reemplazar el desánimo y la bronca y terminar con esta pesadilla y buscar la herramienta", expresó.
Axel Kicillof renovó sus críticas a Javier Milei
Durante la entrevista, el titular del Ejecutivo bonaerense apuntó de lleno contra las políticas implementadas por la administración de Javier Milei y advirtió sobre las consecuencias irreversibles del ajuste en curso.
"Lo que planteaba es que ante esta nueva etapa global, hay cosas que no hay que hacer, como destruir la universidad, la ciencia, tu tecnología; es demencial lo que está haciendo Milei. Estos ajustes son graves, pero en la etapa actual no podés destruir lo que tenés", enfatizó el mandatario provincial.
En la misma línea, Kicillof se refirió al sector productivo e industrial, planteando la necesidad de replantear los modelos productivos sin caer en la destrucción de las capacidades nacionales. "Tampoco podés destruir tu industria, pero hay que repensar tu industria. Y hay ese espíritu en cada una de las reuniones. Hay una idea de transformar", concluyó, apostando por la construcción de una alternativa política con proyección federal.
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