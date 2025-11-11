Axel Kicillof cargó contra los gobernadores dialoguistas: "Negociar deudas a cambio de leyes espantosas"
"Javier Milei convocó a los gobernadores para negociar deudas de Nación a cambio de leyes espantosas", manifestó el mandatario bonaerense.
El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, apuntó contra los mandatarios provinciales que se reunieron con el Gobierno nacional y denunció que la Casa Rosada busca "canjear deudas por leyes que perjudican al pueblo".
"Mientras tenemos mil obras paralizadas, Milei convocó a los gobernadores para negociar deudas de Nación a cambio de leyes espantosas", expresó Kicillof este martes, durante un acto en Florencio Varela donde inauguró un Centro de Atención Integral de Rehabilitación para personas con discapacidad.
En este contexto, también explicó por qué fue excluido de esas reuniones: "Milei sabe que este gobernador no va a acompañar ninguna ley que vaya en contra de los derechos de nuestro pueblo", afirmó. , acompañado por el ministro de Salud, Nicolás Kreplak, y el intendente local, Andrés Watson.
El balance de Martín Llaryora tras salir de Casa Rosada: "Hay que confiar en esta nueva etapa"
En la tarde de este lunes, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y el ministro del Interior, Diego Santilli, abrieron la semana reuniéndose con Martín Llaryora en Casa Rosada, en medio de un nuevo operativo "seducción" con los líderes provinciales de cara a la discusión del Presupuesto 2026. Del encuentro también participó Marcelo Orrego, mandatario de San Juan.
Tras el encuentro, el gobernador de Córdoba fue abordado por la prensa y reveló que dialogaron con los funcionarios sobre "un presupuesto con sentido común, un presupuesto que incentive la producción, un presupuesto que genere el empleo y, por supuesto, un presupuesto que reduzca la presión fiscal".
"Los gobernadores de las Provincias Unidas tenemos muy buen diálogo, así que estuvimos los otros días trabajando en conjunto. Hay planteos que son en común, que ya lo tiene el Gobierno, que tienen que ver para la incorporación del Presupuesto", añadió.
Seguidamente, se refirió a las reformas laboral y tributaria que intentará impulsar Javier Milei en el Congreso: "No hubo pedido de apoyo. A ver, todos los temas se han hablado, pero nadie puede hablar de algo que no está presentado. Si quieren les doy mi opinión... pero no hay nada presentado, o sea, no hay una ley presentada ni ningún esquema".
Al brindar su punto de vista, el cordobés dijo: "En mi opinión, que es la que traigo desde hace mucho tiempo como un hombre que apoya el empleo y la producción, es que creo que nosotros sabemos que en Argentina podemos sacar una modernización del trabajo y la podemos hacer sentando -inclusive- a los sectores pymes, más chicos, y a los sectores del sindicalismo también. Creo que se puede sentar a esos sectores para trabajar puntualmente en el tema que más nos interesa a todos".
"Hay millones de argentinos trabajando en comercios chiquitos, pymes, que están trabajando en la informalidad. Y esos empresarios no son malos empresarios, sino que quieren formalizarlos, pero no tienen las condiciones. Hay que generarles las condiciones a las empresas pymes para formalizar la cantidad de empleados que hoy están en negro y poderlos pasar a tener aportes jubilatorios, a poder tener cobertura de salud, y que hoy bajo esta reglamentación claramente no pueden", deslizó.
Finalmente, Llaryora aseguró que el encuentro con Diego Santilli y Manuel Adorni fue "positivo, cordial y productivo" y pidió "confiar en esta nueva etapa".
