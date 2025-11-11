Axel Kicillof cargó contra los gobernadores dialoguistas: "Negociar deudas a cambio de leyes espantosas"

Tras el encuentro, el gobernador de Córdoba fue abordado por la prensa y reveló que dialogaron con los funcionarios sobre "un presupuesto con sentido común, un presupuesto que incentive la producción, un presupuesto que genere el empleo y, por supuesto, un presupuesto que reduzca la presión fiscal".

"Los gobernadores de las Provincias Unidas tenemos muy buen diálogo, así que estuvimos los otros días trabajando en conjunto. Hay planteos que son en común, que ya lo tiene el Gobierno, que tienen que ver para la incorporación del Presupuesto", añadió.

Seguidamente, se refirió a las reformas laboral y tributaria que intentará impulsar Javier Milei en el Congreso: "No hubo pedido de apoyo. A ver, todos los temas se han hablado, pero nadie puede hablar de algo que no está presentado. Si quieren les doy mi opinión... pero no hay nada presentado, o sea, no hay una ley presentada ni ningún esquema".

Al brindar su punto de vista, el cordobés dijo: "En mi opinión, que es la que traigo desde hace mucho tiempo como un hombre que apoya el empleo y la producción, es que creo que nosotros sabemos que en Argentina podemos sacar una modernización del trabajo y la podemos hacer sentando -inclusive- a los sectores pymes, más chicos, y a los sectores del sindicalismo también. Creo que se puede sentar a esos sectores para trabajar puntualmente en el tema que más nos interesa a todos".

"Hay millones de argentinos trabajando en comercios chiquitos, pymes, que están trabajando en la informalidad. Y esos empresarios no son malos empresarios, sino que quieren formalizarlos, pero no tienen las condiciones. Hay que generarles las condiciones a las empresas pymes para formalizar la cantidad de empleados que hoy están en negro y poderlos pasar a tener aportes jubilatorios, a poder tener cobertura de salud, y que hoy bajo esta reglamentación claramente no pueden", deslizó.

No obstante, advirtió: "Ahora, ese es un tema. Después cuando querés meter todos los temas o ir en contra de los derechos laborales adquiridos, ahí no cuenten con nuestro apoyo".

llaryora tras salir de casa rosada

Finalmente, Llaryora aseguró que el encuentro con Diego Santilli y Manuel Adorni fue "positivo, cordial y productivo" y pidió "confiar en esta nueva etapa".