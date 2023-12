Axel Kicillof asumió su segundo mandato en la provincia de Buenos Aires: "La libertad solo es posible si hay igualdad"

Embed - Ceremonia de asunción del gobernador de la provincia de Buenos Aires

“La libertad solo es posible si hay igualdad. La vida no es un mercado", sostuvo el gobernador en un discurso de casi 40 minutos, donde repasó su primera experiencia al frente de la Gobernación bonaerense, aunque también hizo autocrítica, reclamó por la coparticipación que recibe su provincia y cuestionó al Gobierno de Alberto Fernández.

En el inicio, le agradeció a su equipo de gobierno, legisladores, familia y amigos, y reparó en la figura de la ex presidenta Cristina Kirchner. “Esta reelección se produce en circunstancias de extendido malestar social, circunstancias en las que muchos oficialismos fueron derrotados. Si aún así nos eligieron, creo que se debe fundamentalmente a dos causas”, expresó.

“Se valoró lo que realizamos en condiciones muy complejas, pero sobre todo se volvió elegir este gobierno sabiendo que al votarnos no se vota una continuidad mecánica, sino que se vota para proseguir la transformación de la provincia de Buenos Aires”, agregó el mandatario provincial.

En esa línea, Kicillof reflexionó y lanzó el primer dardo a Milei: “Reconocemos que falta todavía mucho para asegurarle a la mayoría una vida digna, en paz, con menos miedo e incertidumbre. Por eso, tomamos esta reelección con emoción, pero sin exitismo”.

“Estamos obligados a decirlo. Pese a todas las dificultades, los bonaerenses evaluaron que lo que falta en materia de vivienda, de educación, de salud, de infraestructura, no se consigue ni con motosierra ni con ajuste”, subrayó Kicillof.

Los reclamos de Axel Kicillof por la coparticipación

Para Kicillof, en estas últimas semanas se escucharon “barbaridades con relación a los recursos que recibe la provincia de Buenos Aires”: “Nuestra provincia es, de lejos, la que menos recursos gastó por habitante el año pasado”.

En ese contexto, el referente cristinista enfatizó en el aporte a la coparticipación que hace Buenos Aires y plantó un futuro reclamo que podría aparecer en las próximas en la agenda nacional: “Aportamos casi el 40% de la coparticipación. Recibimos poco más del 20%”.

“Nuestra provincia es la que más aporta al producto y al valor agregado Nacional, la que recibió y recibe la mayor parte de las corrientes migratorias, la que tiene enormes deudas sociales habitacionales de infraestructura que hay que reconocer y reparar", continuó.

Los mensajes de Axel Kicillof a Javier Milei

En otro pasaje, Kicillof volvió sobre Milei y las posibles políticas económicas que podría implementar. “A nivel nacional, las elecciones la ganó una orientación que no es la nuestra. Pero lo cierto es que no tenemos que gobernar solo para una fuerza provincial", lamentó.

“Ni soy el gobernador de una isla. Soy gobernador de casi el 40% de los argentinos cuya calidad de vida depende en mucho de lo que haga o deje de hacer el gobierno nacional”, sostuvo Kicillof ante los aplausos de gran parte del recinto.

El mandatario provincial indicó que "la sociedad argentina eligió un nuevo presidente cuyas ideas y propuestas no compartimos, pero en democracia el pueblo es el que manda", y añadió: "Por eso, corresponde en primer lugar respetar la esperanza de los millones de argentinos que lo eligieron a la espera de un tiempo mejor. Sin embargo, no les voy a mentir, en mi opinión las propuestas de la fuerza que ganó no conducen ni a una mejor sociedad ni a una mejor economía".

Con todo, Kicillof expresó su deseo de que "las cosas salgan bien" y sostuvo que le tocará "convivir con un gobierno nacional cuyas prioridades no compartimos, pero cuya legitimidad popular respetamos", y sostuvo que "el mandato que tenemos es defender lo que se consiguió y seguir trabajando por lo que falta. No esperamos que el gobierno nacional comparta plenamente estas prioridades, pero sí que las respete y que las acompañe".

"Celebro algunos gestos pacificadores que tuvo estos últimos días el nuevo presidente, pero expreso mi enérgico repudio para cualquier discurso que estimule el odio y el rencor entre los argentinos. Los discursos del odio históricamente, siempre, conducen a la violencia y a la persecución. A 40 años de democracia, sigamos eligiendo debatir y resolver nuestros desacuerdos en paz", reclamó el gobernador y remarcó que "la libertad solo es posible si hay igualdad. La vida no es un mercado. Y la patria no se vende".

El Gabinete de Axel Kicillof

El gobernador mantuvo en sus cargos a Andrés Larroque (Desarrollo de la Comunidad); Pablo López (Hacienda); Augusto Costa (Producción); Nicolás Kreplak (Salud); Walter Correa (Trabajo); Alberto Sileoni (Educación); Daniela Vilar (Ambiente), Javier Rodríguez (Desarrollo Agrario) y Agustina Vila (Secretaría General).

También continúan Jesica Rey (Comunicación Pública); Florencia Saintout (Instituto Cultural de la provincia de Buenos Aires); Jorge D'Onofrio (Transporte); Cristian Girard (ARBA), Juan Cuattromo (Banco Provincia); Santiago Pérez Teruel (Asesoría General de Gobierno) y Estela Díaz (Mujeres).

En tanto, Cristina Álvarez Rodríguez será la nueva jefa de Asesores del Gobernador, mientras que Carlos Bianco asumirá como ministro de Gobierno. Por último, en el Ministerio de Seguridad asumirá Javier Alonso, en tanto que Sergio Berni fue designado en el Instituto Universitario Juan Vucetich.