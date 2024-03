Axel Kicillof le respondió a Javier Milei: "No está respetando a la provincia de Buenos Aires y a su pueblo"

Kicillof reconoció que "la propuesta que ganó está en las antípodas" de la de su gestión, y contra Milei, disparó: "No está respetando la voluntad de los bonaerenses y no está respetando a sus representantes y por lo tanto no está respetando a la provincia de Buenos Aires y a su pueblo".

"Javier Milei debe aprender a convivir con los gobernadores", indicó el bonaerense, y afirmó: "Los problemas no se solucionan con motosierra ni con ajuste".

kicillof contra milei