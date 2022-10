El Presto habló de su relación con Brenda Uliarte: "Era rara"

“Antes de empezar, quiero aclarar que mí abogado Marcelo Peña presentó todo ante la Justicia y ya se aclaró que voy a estar a disposición para lo que me necesiten. En caso de que tenga que declarar, voy a declarar lo mismo que en este vivo, ante el juez, el fiscal o quien fuese”, anunció.

El vínculo entre El Preso y Brenda Uliarte

Sobre su vínculo con la joven imputada, explicó: “En noviembre de 2021, durante las elecciones donde yo participé en el apoyo mediático al actual diputado Javier Milei, en uno de mis viajes empiezo a recibir mensajes en mi Instagram de una muchacha que vive en Parque Lezama. ‘Estuve atrás tuyo, estabas acompañado por tal persona’. Le agradecí y así empezó la charla. Empezamos a hablar de vez en cuando. ‘Ay qué lindo que sos’, me decia. Me empieza a mandar fotos vestida de Otaku”, dijo.

En su relato de los hechos sostuvo que “la mina vuelve a escribirme y yo le dije: ‘Mirá, estoy en Caballito juntado con unos amigos tomando algo, si querés venite’. La mina llegó al departamento y era rara, estaba muy maquillada, estaba más flaca que ahora, tenía mucho maquillaje, mucha base”.

Y continuó: “Fuimos al motel, tuvimos diez minutos de intimidad, porque yo soy medio conejo, me di vuelta y me acosté a dormir. Me lavanté a la mañana y le dije: ‘Nos vimos flaca, chau. La pasé muy lindo’. Fin”.

Según señaló, “esos chats deben estar y es un chat de jeropa donde la invito a tomar algo, a vernos. Fin… Yo estoy soltero. De mi vida privada puedo hacer lo que se me cante. ¿O ahora tener relaciones sexuales es un delito?”, se preguntó el influencer.

Los audios entre El Presto y Brenda Uliarte

